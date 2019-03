[Blackhats-2019] jinsi gani hackers wanavyohack pc yako na ku upload files + RANSOMWARES kwenye PC yako(PROCESSOR HACKING)

Thefreedom

(i386, amd64, armhf, arm64, ppc64el)

NOW we attacking processor

ey friend !!!!is hereeee.............kama kawaida yangu ni kuwasaidia watu na kutoa angalizo kwa wale ndugu zangu ambao hawana uelewa na hacking + tech.leo nitaongelea kitu kimoja ambacho naona kabisa watu hawa carei kabisa ...........Leo lets discuss inakuaje mpaka data zako zinakuwa comprimissed na ransomewares au dangerous viruses wowote ambao watakuletea shida wewe ndugu msomajiii.Na ni Kwa jinsi gani hackers wanaweza kupenya kwenye system yako au PC yako na kuweka makazi ya kudumu.........before we start embu vuta picha kwenye situation hizi...basi nikaona sio vema niwaoneshe na kuwafunza hii mambo kama mlio nitafuta PM na kunidonate niwe wazi kwenye haya maswala.......na ndivyo mimi nitakavyochukua jukumu hili kuonesha a real life of hacking < am hacking everything with purposes sio kwa kujifurahisha >lets start................................................................kwa wale ndugu zangu ambao hamjui maaaana ya1 Windows pc2. linux installed kwenye pc yako3. port forwading server >>> kama hauna router use this below>>>>>ssh server link SSHReach.me >>>>>portmap link Portmap.io - free port forwarding solution >>>>> ipjetable.net>>>>> DigitalOcean - Cloud Computing, Simplicity at Scale 4. my powerful binders download BINDER.zip - Shared with pCloud 5. kama victim ana antivirus unaweza encrypt backdoor na zirikatu (kwa wale upcoming blackhats ) au unaweza nifuatilia hapa mRanonyMousTZ - Overview soon nita upload framework coded by me.au unaweza add SSL certficate ukabind na backdoor use my code to generate SSL trusted cerificate belowbaada ya hapo utatumia veil ku add custome SSL1. kutengeneza backdoor >>>>ila me ntatumia mfano wa kua attack targeted victim mfano nataka kumuattack ndugu yangu........fungua linux make a backdoorhapo msfvenom itatengeneza backdoor na utaikuta kwenye desktop as backdoor.exesasa kwann nimetuma symbol kama -a na -f ?-a means architecture na nimeweka 32 bit kwasababu hatakama victim akiwa 64 bit inaweza fanya kazi kuliko kutumia 64 bit alafu victim ana 32 bit >> hakika haitarun-f means format>>>> target wetu ni windows PC (file.exe)NOTE >> Kwa wale upcoming blackhats unaweza tumia zirikatu lakini hakikisha system yako umeinstall monoCross platform, open source .NET framework lasivyo hutoweza encrypt ur backdoor kwa most of antiviruseskwa wale wa ubuntu use 18.04run>>>>>>run >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>UBUNTU 16.04>>>>>>>>>>>>UBUNTU 14.04>>>>>>>>>WALE WA KALI LINUX EASY paste hiihatua ya pili baada ya kuandaaa backdoor ni kwenda kubind na software yoyote ili nije kushare JAMII FORUMSkatika hatua hii ya kubind naomba udownload video ambayo nimeonesha all this shit inavyokuwa kwa kila hatua mwisho wa hii threadhivo nitabind3. baada ya kubind nachokifanya now ni kuanzisha listerner ambayo itakuwa inanipa feedback zote victim akirun our software ambayo baada ya kubind niiitaita VLC LATEST VERSION 2019kumbuka hii backdoor kama umefuata hatua zote za ku encrpty haitokuwa detected hata victim akiscan na antivirus yoyote kwasababu ya signature na size..... ziko trustedso katika terminal ya kali linux use this guidestart msfconsole just type "" thenkisha4. nitapost au kumtumia victim wangu ilena soon akinstall nitapata connection na pc yake na atakuwa hackedpersistence ni kitendo cha ku gain access yani tunataka kuwa na makazi ya kudumu kwenye pc ya huyu victim wetu for a lifetime .....sasa hapa lengo letu kubwa ni kwamba endapo victim akizima pc tunataka hata kama connection ikiwa closed lengo letu baadaye akiwasha pc awashe server yetu yeye mwenyewe na kurudisha connection >>>>THIS IS WHAT WE CALLLETS SEEEkuwa makini sana na ingekuwa vizuri utafute mda udownload my video below ili uone kwa macho yako....soon endapo victim akinstall our backdoor iliyo nyuma ya VLC itakupa access ya kufanya chochote kwenye PC yakesasa kitu muhimu na cha msingi ni kucheck permissions + UACtype hii command kwenye meterpreter session yako >>>utaona permissions ulizo nazo as adminpia ukitypeas administartor kwenye vixtim pcukitype hizo command usipo pata errors ur GOODna kama umetype umepate error basi nitawaletea uzi wahatua inayofuata ni ku upload backdoor ileile + RANSOMWARE kwenye target machineuse this codeshii ni sehemu ambayo nimeweka exe software ambayo nitaipatch na processor ya huyu victimni location ambayo itaenda kutua baada ya ku upload kwenye victim pc na tuna tumiakwa sababu metasploit haitambui single back slash kwenye victim pc kwaiyo ukitaka oneshea location ya directory kwa victim we are using double back slashWE USE SINGLE \HIZO FILES zitakuwa uplaoded kwa victim remotelyhatua inayofuata kwakuwa tuna permission pia tuna upload kwenye system 32 bit mana tunataka victim akiwasha pc tupate a real permision kama yeye anavyokuwa kwenye pc yake so tutauplaod hizo backdoor + ransomware kwenye system32 pia use hii commanduse this commandkishA press enter itakumbia SUCCEFFUL SETkwa ransomware use same sema hakikisha majina ya hizo backdoor yafaanane na zile ulizo upload kwa targetbaaada ya hapo matokeo yake ni nini victim huyu akija kurestart pc atawasha connection na server + system yake itarun huyu virus atomatic as administratorfiles zitakuwa locked na utakuwa na access naye.okay guys unaweza jiuliza je hizi files tunazopeana JF inakuaje >?? me sina jibu ila kuwen makinikwa wale ambao wangependa kuona hiii mambo inakuwaje kwa video download my presentation uone kila hatua hapa WINDOWS PERSISTENCE & PROCESSOR HACKING, UPLOAD RANSOMEWARES presentation BY THEFREEDOM BLACKHATS