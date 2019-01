Bitcoin ni sarafu itakayotumika duniani mwaka 2025!!

Kwa mujibu wa mada ya leo nita base katika digital currency kwa sababu ndio hasa ina shughulika na Fin-Tech.



FIN-TECH. (Financial technologies).



Katika historia tunajifunza kwamba mababu zetu wamepitia hatua mbali mbali katika kuthaminisha vitu ili kufanya biashara.



Barter system

Vito vya thamani kama dhahabu, shaba, etc

Fiat currencies

Visa, PayPal, mobile money

Bitcon (Crypto age)



Sarafu digitali zilianza kwa lengo la kuondoa changamoto zilizopo katika fiat currency.

Changamoto hizo ni;-



Noti bandia.

Gharama za ma benk pamoja na urasimu.

Kusafirisha pesa nyingi ni changamoto.

Sera za serikali, mfano ku print noti wakati wa uchaguzi na matatizo mbali mbali.

Kumpa mtu uwezo wa kusimamia na kulinda hazina yake yeye mwenyewe.

That is: - tunategemea mabenk ndio yaweze kutunza hazina zetu hasa za fedha. Lakini pindi yanapo filisika changamoto hutokea. Mfano wakati wa great economic crisis 2007 – 2008. Ma benk mengi yaliyo anguka wateja wake hawakufidiwa. Pia juzi tuu hapa kwetu Tanzania kuna mabenk yalifutiwa leseni ambapo tulishuhudia watu wengi wakilalamika kuhusu hatma ya fedha zao.



Hivyo baada ya bitcoin kuanzishwa changamoto hizo zilipungua kwa kiasi kikubwa, hasa katika mataifa yaliyoendelea.







Hivyo sasa ili uweze kuelewa vizuri kuhusu bitcoin na sarafu digitali nyinginezo ni lazima uelewe kuhusu Teknolojia ya BlockChain.



TEKNOLOJIA YA BLOCKCHAIN.



Ni teknolojia ya kidigitali ya kutunza taarifa za miamala ambayo imefanyika kwa bitcoin au sarafu digitali nyinginezo kwa mpangilio na kwa uwazi.



Hivyo sarafu digitali zizonyingi zinatumia mfumo wa blockchain.



Teknolojia hii ya Blockchain pia inatumika katika



Smart contracts

Digital Assets

Storage of value

Transfer of value

Digital collateral





BITCOIN



Bitcoin ni sarafu digitali ya kwanza kuundwa na ambayo inatumia teknolijia ya blockchain. Sarafu hii ilianzishwa mwaka 2009 na mtu anaye semekana ni Satoshi Nakamoto. Mtu huyu ameficha utambulisho wake hadi leo. Naamini kwa sababu za kiusalama kwa nyakati hizo.



Miamala ya bitcoin ni ya usiri mkubwa lakini platform zote zinazo tumika kubadilishana bitcoin hutumia (KYC Policy ili kupambana na money laundering activities)



Hivyo bitcoin ni sarafu lakini pia ni njia ya malipo. Inafanya mult-purpose. Mfano kwa sasa unaweza kuwalipa kampuni ya kuuza magari ya japani ya be foward kwa bitcoin.



MATUMIZI YA BITCOIN KWA SASA



Njia ya malipo

Uwekezaji.



FAIDA ZAKE

Uwekezaji

Njia ya malipo

Faragha katika malipo yako.

Time saving

High Security

CHANGAMOTO ZAKE

Ukipoteza au kusahau password au recovery key means umepoteza hazina yako.

Volatility (Tete)

Uelewa wa serikali juu ya bitcoin na sarafu digitali kwa ujumla.

Makampuni ya utapeli kuhusu bitcoin

Miamala mingi ikifanyika kwa wakati mmoja hutokea kuchelewa kwa kufika.



BITCOIN ZINATOKA WAPI

From mining process, which shows proof of work.





Bitcoin ndio sarafu digitali maarufu zaidi lakini zipo sarafu digitali zaidi ya 1,500, pamoja na masoko zaidi ya 9200.



Sarafu digitali nyingine maarufu ni kama vile

Ethereum

Ripple

Bitcoin cash

Litecoin etc



WAY FORWARD



Mendeleo ya teknolojia duniani yana kwenda kwa kasi kubwa, hivyo nashauri serikali na watendaji wake kujifunza na kutumia teknolojia mpya ili tuweze kwenda mbele.



Mfano jirani zetu wa Kenya wapo mbali kwa sasa kwa sababu wame adopt block chain technology na sasa wana coin yao inaitwa Nuru Coin, Rais uhuru Kenyata alikua alialikwa wakati wa uzinduzi.



Kwa mtazamo wangu ni kama vile ambavyo tulitoka katika Tv za analojia na kwenda katika Tv za Digitali naamini wakati utafika katika tasnia ya fedha pia tuta toka katika fiat na kwenda crypto.



Angalizo ni kwamba kama Taifa kupitia wizara ya fedha na wizara ya fedha pamoja na BOT waliangalie suala hili kwa kina na kuchukua hatua stahiki kwa wakati kabla hatuja achwa nyuma.