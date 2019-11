Biashara ambazo mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kufanya bila kuathiri masomo yake

True kama ulivyo Jibiwa hapo, The best Aidea hutoka kwaoko mwenyewe na si kokote kule, Na jambo jingine ambalo Wabongo wengi hatujui ni hili la Biashara



- Biashara yoyote inahitaji Care kubwa sana na especially hizi biashara Ndogo ambazo ndo zinaanza, Makampuni makubwa kama IPP na kazalika hyahitaji Mengi kuwa mtendaji wa kila siku kwa sababu tiyali ni kampuni kubwa na imeisha jitawanya vya kutosha na ku sub contact



- Biashara nyingi za wabongo hufa kwa sababu ya Kuongozwa kwa Limoti Contro, Mtu anafungua Biashara yake yeye yuko Bise ofisini anabakia kupiga simu kuulizia leo wamekuja wateja wangapi, mara leo imepanda ikashuka,



- Wewe kama initiator wa Aidea ni lazima uwe kwenye Biashara yako full time make wewe ndo mwenye wazo la Biashara na wewe ndo unamikakati ya wapi unataka kuwa miaka mitano ijayo

1. Mfanya kazi hawezi jua wewe una mikakati gani kwa miaka kumi ijayo

2. Mke hawezi jua

3. Rafiki, shemeji, Dada, kaka hawawezi jua



Na biashara nyingi sana hufa kwa sababu hii ya Kuongoza kwa LIMOTI CONTRO ni lazim wewe usimamie Biashara yako kwa sababau your the one who know everything about your Business Aidea,



So mkuu hakuna Biashara yoyote ile hapa Duniani ambayo haipaswi wewe muanzilishi kuisimamia, zote zinatakiwa kusimamiwa na mwazilishi mpaka hapo zitakapo kuwa zimeweze kusimama, haiwezekani mtu anaanzisha Biashara leo Mchana, kesho ameisha weka Mfanya kazi/shemeji/mke/mme/mdogo wake na kazailika na yeye amesepa yuko bise, AMINI USIAMINI BIASHARA YA AINA HII NI LAZIMA IFE TU