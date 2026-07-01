Biashara 4 zenye Faida kubwa zaidi nchini Tanzania kwa sasa. Matajiri hawataki uzijue

Biashara 4 zenye Faida kubwa zaidi nchini Tanzania kwa sasa. Matajiri hawataki uzijue

Davidmmarista

Davidmmarista

JF-Expert Member
Joined
Apr 11, 2024
Posts
2,759
Reaction score
5,644
Mambo vipi wakuu wa JF!

Leo nataka tuchane mkeka mmoja wa siri sana ambao wadau wengi wa biashara hawapendi kuuvujisha kabisa. I mean tunazungumzia zile biashara zenye Marginal Profit ya kubwa sana hapa Bongo. Yaani zile ambazo ukiingiza buku, faida yake ni kubwa kuliko gharama uliyotumia kuzalisha au kusambaza bidhaa hiyo kwa mteja mpya.
Maana ya Marginal Profit: Marginal profit ni faida ya ziada ambayo mfanyabiashara au kampuni huipata baada ya kutengeneza na kuuza bidhaa moja zaidi


1. B2B SaaS( Software as a Service)
Unajenga mfumo mara moja tu. Baada ya hapo, kumpa mteja wa 2 au wa 200 hakukugharimu kitu kipya ni kuwapa password na link tu. Unatumia Tsh 10M kutengeneza mfumo wa kumanage stoo kwa maduka ya jumla. Unaanza kupata wateja 100 wanaolipa Tsh 50,000 kwa mwezi. Mapato yako ni Tsh 5M kwa mwezi. Gharama ya server na matunzo ni kama Tsh 300,000. Faida yako ni Tsh 4.7M kila mwezi. Mtaji wako wa awali unarudi ndani ya miezi 3. Baada ya hapo ni faida safi tu. Kampuni kubwa duniani kama Oracle, Amazon, Google, Slack, Notion wametoboa kupitia huu mfumo.

2. Fintech & Payment Gateway
Unajenga payment gateway kwa gharama ya Tsh 50M. Mfumo wako unakata 1.5% kwa kila muamala. Siku moja ukipitisha miamala ya jumla ya Tsh 100M, unapata Tsh 1.5M. Kwa mwezi ni Tsh 45M. Gharama yako ya server na pengine wafanyakazi ni Tsh 5M tu. Unabaki na Tsh 40M faida bila kumiliki kitu chochote kinachoweza kuoza au kuibiwa.

3. Agro-processing & Exports

Unanunua parachichi Njombe kwa Tsh 500 kwa kilo wakati wa msimu. Unazisindika ukapata mafuta ya parachichi. Kilo moja ya mafuta inauza nje kwa USD 8-12 (Tsh 20,000+). Ukiweza kusindika tani 10 kwa mwezi, unatumia Tsh 5M kununua ghafi na Tsh 3M kwa usindikaji. Unapata mapato ya Tsh 40M+. Faida ni zaidi ya Tsh 30M kwa mwezi. Unanunua kwa shilingi, unauza kwa dola ndio maan marginal profit inakuwa juu.


4. Industrial Manufacturing (Import Substitution)

Unajenga kiwanda kidogo cha maboksi kwa mtaji wa Tsh 300M. Gharama ya kuzalisha boksi moja ni Tsh 500. Boksi lile sokoni linauza kwa Tsh 1,200 wakati la kutoka China lingegharimu Tsh 1,500 baada ya kodi. Unazalisha maboksi 50,000 kwa mwezi. Faida yako ni Tsh 35M kwa mwezi. Na wanunuzi wanakuchagua wewe kwa sababu uko karibu na bei yako ni bora.


Ni sekta gani hapo unaona ina uelekeo wa kukupa ukwasi wa haraka hapa Bongo?
 
BM256 said:
3 na 4 ki'Africa ndio Zina succession.
Hizo nyingine sio za kujichanganya.
Click to expand...
Ni kweli ila unafahamu kuwa kuna hizo SaaS nying sana lakin hazifahamiki huwezi kuwaona matajiri wake mfano ShuleSoft anaweza kuwa anaingiza mpunga mrefu zaidi na wala usiwahi kumsikia wengine ni kama hawa wanaoa simamia system za hospitali especially private. Mfano per private hospital kama system inalipiwa from 500k per intergration ya hospital mbalimbali ni revenue kubwa sana.
 
Lizo mkristu said:
Kampuni ya kubetisha nilisikia mtaji ni kama 1b tu garama za uendeshaji kaz na utunzaji seva na mishahara kwa mwez ni kama 20m kwa mwez na wewe kwa mwez huwez kosa 70m kama wateja(afsa ubashiri) watakua wengi
Click to expand...
Kuna uwezekano pengin ukaanza hata bila mtaji mkubwa maana watu si wana stake pesa zao. Unaweza ukazungusha bila mtaji mkubwa.
 
Davidmmarista said:
Mambo vipi wakuu wa JF!

Leo nataka tuchane mkeka mmoja wa siri sana ambao wadau wengi wa biashara hawapendi kuuvujisha kabisa. I mean tunazungumzia zile biashara zenye Marginal Profit ya kubwa sana hapa Bongo. Yaani zile ambazo ukiingiza buku, faida yake ni kubwa kuliko gharama uliyotumia kuzalisha au kusambaza bidhaa hiyo kwa mteja mpya.
Maana ya Marginal Profit: Marginal profit ni faida ya ziada ambayo mfanyabiashara au kampuni huipata baada ya kutengeneza na kuuza bidhaa moja zaidi


1. B2B SaaS( Software as a Service)
Unajenga mfumo mara moja tu. Baada ya hapo, kumpa mteja wa 2 au wa 200 hakukugharimu kitu kipya ni kuwapa password na link tu. Unatumia Tsh 10M kutengeneza mfumo wa kumanage stoo kwa maduka ya jumla. Unaanza kupata wateja 100 wanaolipa Tsh 50,000 kwa mwezi. Mapato yako ni Tsh 5M kwa mwezi. Gharama ya server na matunzo ni kama Tsh 300,000. Faida yako ni Tsh 4.7M kila mwezi. Mtaji wako wa awali unarudi ndani ya miezi 3. Baada ya hapo ni faida safi tu. Kampuni kubwa duniani kama Oracle, Amazon, Google, Slack, Notion wametoboa kupitia huu mfumo.

2. Fintech & Payment Gateway
Unajenga payment gateway kwa gharama ya Tsh 50M. Mfumo wako unakata 1.5% kwa kila muamala. Siku moja ukipitisha miamala ya jumla ya Tsh 100M, unapata Tsh 1.5M. Kwa mwezi ni Tsh 45M. Gharama yako ya server na pengine wafanyakazi ni Tsh 5M tu. Unabaki na Tsh 40M faida bila kumiliki kitu chochote kinachoweza kuoza au kuibiwa.

3. Agro-processing & Exports

Unanunua parachichi Njombe kwa Tsh 500 kwa kilo wakati wa msimu. Unazisindika ukapata mafuta ya parachichi. Kilo moja ya mafuta inauza nje kwa USD 8-12 (Tsh 20,000+). Ukiweza kusindika tani 10 kwa mwezi, unatumia Tsh 5M kununua ghafi na Tsh 3M kwa usindikaji. Unapata mapato ya Tsh 40M+. Faida ni zaidi ya Tsh 30M kwa mwezi. Unanunua kwa shilingi, unauza kwa dola ndio maan marginal profit inakuwa juu.


4. Industrial Manufacturing (Import Substitution)

Unajenga kiwanda kidogo cha maboksi kwa mtaji wa Tsh 300M. Gharama ya kuzalisha boksi moja ni Tsh 500. Boksi lile sokoni linauza kwa Tsh 1,200 wakati la kutoka China lingegharimu Tsh 1,500 baada ya kodi. Unazalisha maboksi 50,000 kwa mwezi. Faida yako ni Tsh 35M kwa mwezi. Na wanunuzi wanakuchagua wewe kwa sababu uko karibu na bei yako ni bora.


Ni sekta gani hapo unaona ina uelekeo wa kukupa ukwasi wa haraka hapa Bongo?
Click to expand...
1 na 2 siyo rahisi kama unavyodhani. Na ni ngumu sana kutoboa kibongo bongo
 
iMind said:
1 na 2 siyo rahisi kama unavyodhani. Na ni ngumu sana kutoboa kibongo bongo
Click to expand...
Uzuri mmoja wa hizi B2B SaaS hazihitaji user mmoja mmoja yaan zenyewe ni contract kati ya kampuni na kampuni ni rahisi kuliko model zote hapo kwasababu hazihitaji watu wengi. Mfumo mmoja tu ukipata watu 10 tu ambao wanaweza kuulipia wapo mbali sana maan kampuni hazilipi sawa na watu wa kawaida.
 
Davidmmarista said:
1. B2B SaaS( Software as a Service)
Unajenga mfumo mara moja tu. Baada ya hapo, kumpa mteja wa 2 au wa 200 hakukugharimu kitu kipya ni kuwapa password na link tu. Unatumia Tsh 10M kutengeneza mfumo wa kumanage stoo kwa maduka ya jumla. Unaanza kupata wateja 100 wanaolipa Tsh 50,000 kwa mwezi. Mapato yako ni Tsh 5M kwa mwezi. Gharama ya server na matunzo ni kama Tsh 300,000. Faida yako ni Tsh 4.7M kila mwezi. Mtaji wako wa awali unarudi ndani ya miezi 3. Baada ya hapo ni faida safi tu. Kampuni kubwa duniani kama Oracle, Amazon, Google, Slack, Notion wametoboa kupitia huu mfumo.

2. Fintech & Payment Gateway
Unajenga payment gateway kwa gharama ya Tsh 50M. Mfumo wako unakata 1.5% kwa kila muamala. Siku moja ukipitisha miamala ya jumla ya Tsh 100M, unapata Tsh 1.5M. Kwa mwezi ni Tsh 45M. Gharama yako ya server na pengine wafanyakazi ni Tsh 5M tu. Unabaki na Tsh 40M faida bila kumiliki kitu chochote kinachoweza kuoza au kuibiwa.
Click to expand...
Ujinga huu haupo hakuna mfanyabiashara anaweza poteza hela zake kizembe namna hii
 
Biashara ya kufanya hapo to my side ni; Agro-processing & exports. Hizo nyingine ndio nazisikia leo. Hivyo siwezi zisemea. 😊
Kama utaweza kufanya Agro-processing na ukaweza ku exports, ukakidhi viwango na ubora hitajikana na ukapata soko la uhakika nje; lazima utajirike over time.

Changamoto kubwa ya biashara hii; huwa ni uwekezaji wake hasa vitendea kazi na kukidhi vigezo (standard and quality), inahitaji mtaji kadiri, fikiria mchakato wa kupata hayo mafuta ya parachichi tani 10 kwa mwezi, hapo lazima ukae mezani na wachina. Plant tuu wanakupiga invoice ya maana kukufungia. 😊

Nipo kwenye hatua za mwisho kusimika plant ya kuchakata asali full-line processing, kuanzia heating, mixing, Filtering, dewatering, Thickening mpaka grading.
Asali nyingi inauzwa ghafi nje, na haikidhi viwango na ubora na inanunulika hivyo hivyo. Ikifika huko wachina na waarabu wanaichakata tena upya kupata ubora hitajika.

Watu wanatajirika kupitia Agro-processing and exports, fikiria kwenye mazao tuu ghafi, yawe ya kilimo, misitu n.k (yasiyohitaji processing) watu wanatengeza hela. Hiyo parachichi tuu yenyewe inaweza kupa hela.
Parachichi moja, Norway wanauza NOK 30-40, mmatumbi kama mir ukimwambia parachichi inauzwa $1 huko kwa watasha, anaweza asikuamini. 😊
 
Jobless_Billionaire said:
Na unawezaje kucontrol capital yako endapo watu watapiga mshonde usije kuwa exhausted na madeni juu?
Click to expand...
Hawa watu ni wajanza wana limit mara nying ambayo wanajua wanaingiza per certain period of time na pia kumbuka wanapiga kuliko kuliwa kwhy mostly kampun nying zina limit ya kushinda. Mfano most companies kama sportybet ni around 135M. Wanajua per total winners wana uhakika wa kulipa per a certain period of time though probability ni ndogo ya watu wengi kuangukia hiyo bahati.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register