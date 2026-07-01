Biashara 4 zenye Faida kubwa zaidi nchini Tanzania kwa sasa. Matajiri hawataki uzijue

Mambo vipi wakuu wa JF!



Leo nataka tuchane mkeka mmoja wa siri sana ambao wadau wengi wa biashara hawapendi kuuvujisha kabisa. I mean tunazungumzia zile biashara zenye Marginal Profit ya kubwa sana hapa Bongo. Yaani zile ambazo ukiingiza buku, faida yake ni kubwa kuliko gharama uliyotumia kuzalisha au kusambaza bidhaa hiyo kwa mteja mpya.

Maana ya Marginal Profit: Marginal profit ni faida ya ziada ambayo mfanyabiashara au kampuni huipata baada ya kutengeneza na kuuza bidhaa moja zaidi





1. B2B SaaS( Software as a Service)

Unajenga mfumo mara moja tu. Baada ya hapo, kumpa mteja wa 2 au wa 200 hakukugharimu kitu kipya ni kuwapa password na link tu. Unatumia Tsh 10M kutengeneza mfumo wa kumanage stoo kwa maduka ya jumla. Unaanza kupata wateja 100 wanaolipa Tsh 50,000 kwa mwezi. Mapato yako ni Tsh 5M kwa mwezi. Gharama ya server na matunzo ni kama Tsh 300,000. Faida yako ni Tsh 4.7M kila mwezi. Mtaji wako wa awali unarudi ndani ya miezi 3. Baada ya hapo ni faida safi tu. Kampuni kubwa duniani kama Oracle, Amazon, Google, Slack, Notion wametoboa kupitia huu mfumo.



2. Fintech & Payment Gateway

Unajenga payment gateway kwa gharama ya Tsh 50M. Mfumo wako unakata 1.5% kwa kila muamala. Siku moja ukipitisha miamala ya jumla ya Tsh 100M, unapata Tsh 1.5M. Kwa mwezi ni Tsh 45M. Gharama yako ya server na pengine wafanyakazi ni Tsh 5M tu. Unabaki na Tsh 40M faida bila kumiliki kitu chochote kinachoweza kuoza au kuibiwa.



3. Agro-processing & Exports



Unanunua parachichi Njombe kwa Tsh 500 kwa kilo wakati wa msimu. Unazisindika ukapata mafuta ya parachichi. Kilo moja ya mafuta inauza nje kwa USD 8-12 (Tsh 20,000+). Ukiweza kusindika tani 10 kwa mwezi, unatumia Tsh 5M kununua ghafi na Tsh 3M kwa usindikaji. Unapata mapato ya Tsh 40M+. Faida ni zaidi ya Tsh 30M kwa mwezi. Unanunua kwa shilingi, unauza kwa dola ndio maan marginal profit inakuwa juu.





4. Industrial Manufacturing (Import Substitution)



Unajenga kiwanda kidogo cha maboksi kwa mtaji wa Tsh 300M. Gharama ya kuzalisha boksi moja ni Tsh 500. Boksi lile sokoni linauza kwa Tsh 1,200 wakati la kutoka China lingegharimu Tsh 1,500 baada ya kodi. Unazalisha maboksi 50,000 kwa mwezi. Faida yako ni Tsh 35M kwa mwezi. Na wanunuzi wanakuchagua wewe kwa sababu uko karibu na bei yako ni bora.





Ni sekta gani hapo unaona ina uelekeo wa kukupa ukwasi wa haraka hapa Bongo?