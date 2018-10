Bei za Sayona walizowapangia wakulima manunuzi ya matunda ni za unyonyaji

Heshima kwenu anajamvi hizi ndizo bei za manunuzi ya matunda wanazonunua Sayona fruits (copied from telegram group la Kilimo)*Report*Kikao kati ya Agronomist Peter na Mr Kanti (Sayona Fruit Ltd) Site Manager kilienda vizr.Kampuni ya Sayona Fruit Ltd yenye kiwanda kikubwa eneo la Mboga Chalinze wananunua mazao yafuatayo1) Maembe, mahitaji yao ni 10 000 T kwa msimu na wananunua kwa Tsh 260-300 kwa kilo, tofauti ya hiyo bei hutegemea msimu lakini pia na sehemu yalikotoka.2) Machungwa, mahitaji yao kwa msimu ni 3000T na bei kwa kilo ni Tsh 2003) Nanasi, mahitaji yao kwa msimu ni 1000T na bei kwa kilo ni Tsh 270-3004) Mapera, mahitaji yao ni 4000T kwa msimu na bei kwa kilo ni Tsh 500.5) Passion, mahitaji yao kwa msimu hayana kikomo na bei ni Tsh 450- 500. (Wanataka passion nyeusi tu)6) Nyanya, mahitaji yao ni 1000T kwa msimu na bei ni Tsh 200 kwa kilo*Note* .-Hayo ndio mazao mpaka sasa wananunua na kwa mazao ya msimu kama nyanya, hununua wakati wa msimu tu bei ikipanda hawanunui...so hununua nyingi wakati wa msimu na kutengeneza pulp nyingi for future use.- *Mazao ambayo wanategemea kuanza kununua ni;*A) Matikiti maji -Wataanza majaribio mwaka huu lakini kuanzia mwakani watakuwa wanahitaji tikiti nyingi kwani wanataka kutengeneza pulp yake na kupeleka nje nya nchi.-Parachichi pia wataanza msimu ujao-Ndizi pia karibu wataanza kununua.NB:Hizo bei ni bei za kiwandani, yaani unaleta mzigo wewe mwenyewe mpaka kiwandani na gharama za usafiri ni zako mkulima.Kama una mazao kati ya hayo niliyotaja na unaweza kuwapelekea kiwandani kwa hiyo bei basi naomba tuwasiliane kwa no 0623642293 /0744529070 Agronomist Peter, ili nikuunganishe ni Sayona Fruit Ltd Site Manager (Mr Kanti)Ahsanteni na karibuni kwa maswali...ila nitakujibu baadaye.By Agronomist Peter (23-08-2018)Sent using Jamii Forums mobile app