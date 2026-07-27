Bawasiri ni kutanuka au kuvimba kwa mishipa ya damu (dilated or enlarged veins) iliyopo sehemu ya chini ya rectum au sehemu ya haja kubwa (anus).

pandex bawasiri
Member
- May 18, 2026
- 23
- 5
VISABABISHI/MAMBO YANAYOWEZA KUSABABISHA MTU KUPATA BAWASIRI
1.🖇️ Uzito kupita kiasi(Overweight)
2.🖇️ Ujauzito
3.🖇️ Unywaji pombe
4.🖇️ Kukaa sana sehemu ngumu
5.🖇️ Kuingiliwa sehemu ya haja kubwa.
6.🖇️Kujisaidia Choo Kigumu.Sababu za kujisaidia choo Kigumu ni:
-Vidonda vya TUMBO
-Ngiri/Hernia
-Ulaji duni
-Kuwa na acid mwingi tumboni
7.🖇️ Kula sana nyama nyekundu
8.🖇️ Presha ya kupanda
9.🖇️ Kula sana pilipili
10.🖇️ Kula udongo(Wajawazito na watoto wadogo)
11.🖇️ Kujisaidia kwenye vyoo vya kukaa
12.🖇️ Kuharisha kupita kiasi.
13.🖇️ Kufanyakaz ngumu/kunyanyua vitu vizito
1.🖇️ Uzito kupita kiasi(Overweight)
2.🖇️ Ujauzito
3.🖇️ Unywaji pombe
4.🖇️ Kukaa sana sehemu ngumu
5.🖇️ Kuingiliwa sehemu ya haja kubwa.
6.🖇️Kujisaidia Choo Kigumu.Sababu za kujisaidia choo Kigumu ni:
-Vidonda vya TUMBO
-Ngiri/Hernia
-Ulaji duni
-Kuwa na acid mwingi tumboni
7.🖇️ Kula sana nyama nyekundu
8.🖇️ Presha ya kupanda
9.🖇️ Kula sana pilipili
10.🖇️ Kula udongo(Wajawazito na watoto wadogo)
11.🖇️ Kujisaidia kwenye vyoo vya kukaa
12.🖇️ Kuharisha kupita kiasi.
13.🖇️ Kufanyakaz ngumu/kuny