Bawasiri ni kutanuka au kuvimba kwa mishipa ya damu (dilated or enlarged veins) iliyopo sehemu ya chini ya rectum au sehemu ya haja kubwa (anus).

VISABABISHI/MAMBO YANAYOWEZA KUSABABISHA MTU KUPATA BAWASIRI1.🖇️ Uzito kupita kiasi(Overweight)2.🖇️ Ujauzito3.🖇️ Unywaji pombe4.🖇️ Kukaa sana sehemu ngumu5.🖇️ Kuingiliwa sehemu ya haja kubwa.6.🖇️Kujisaidia Choo Kigumu.Sababu za kujisaidia choo Kigumu ni:-Vidonda vya TUMBO-Ngiri/Hernia-Ulaji duni-Kuwa na acid mwingi tumboni7.🖇️ Kula sana nyama nyekundu8.🖇️ Presha ya kupanda9.🖇️ Kula sana pilipili10.🖇️ Kula udongo(Wajawazito na watoto wadogo)11.🖇️ Kujisaidia kwenye vyoo vya kukaa12.🖇️ Kuharisha kupita kiasi.13.🖇️ Kufanyakaz ngumu/kunyanyua vitu vizito