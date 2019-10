Barabara ya Tunduma-sumbawanga lijengwa awamu ya 4 inazinduliwa awamu 5

Usidhani kuna taifa lolote liliendelea kwa kudekezana ! It takes a generational sacrifice to bring about tangible economic progress across the entire society! Angalia mifano ya Tiger Econonies (Malaysia, Indonesia, Taiwan, South Korea, Singapore) ni mataifa yaliyo kua dunia ya tatu kama Sisi in the sixties! Today it is a different story you can agree with me. We are here today thinking we can achieve socioeconomic development huku tukila bata wakati huo huo ! No way, anachofanya President Magufuli ni ku set pace and bring in people's minds that maendeleo yataka kujitoa muhanga leo kwa faida ya viazi vijavyo. Kutengeneza infrastructure now to benefit the coming generation, tatizo lenu mwataka ona maendeleo Leo Leo! Uliza Indonesia ya Mahatir Mohamed ya early eighties na usome alifanya nini mpaka leo wapo walipo, na hata kumrudisha madarakani tena after three decades after Najib Razak messes !