Bananga: CHADEMA ya Freeman Mbowe ni bora zaidi kuliko hii, Mbowe anajua kupunguza presha

Bananga: CHADEMA ya Freeman Mbowe ni bora zaidi kuliko hii, Mbowe anajua kupunguza presha

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
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Reaction score
15,829
Katibu wa Siasa na Uenezi wa CCM Mkoa wa Dar es Salaam, Ally Bananga, amesema CHADEMA ya Freeman Mbowe ilikuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa, akimtaja Mbowe kuwa kiongozi mwenye uwezo wa kupunguza presha za kisiasa na kuweka maslahi ya taifa mbele.

Akizungumza katika mahojiano na East Africa Radio Juni 19, 2026, Bananga amesema: "The man is humble. Freeman anajua kupunguza presha. Mwaka 2015, baada ya Mheshimiwa Lowassa kugombea urais, kila mmoja alijua watu wataenda barabarani, but the man was a resistor. Aliweka mambo chini. Hata 2020, hata 2010, Freeman amekuwa mtu wa mwisho kuongea kauli ngumu. Na ukimwona anazungumza jambo gumu, ujue limefika mwisho. That's the type of leader tunatamani kuona. Anaibeba nchi zaidi kuliko mhemko."

Bananga aliongeza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa kwa kuwa zina uzito mkubwa kwa umma. "Na ninarudia; kauli zetu sisi hata kama unaongea umelewa, watu wanazinukuu zilivyo. Tuogope kutumia midomo yetu kuligawa taifa," alisema.

 
Vipi mbona wako busy na Chadema ambayo sio bora unawezaje kupoteza mda kujadili kitu ambacho sio bora tuseme bora ni ACT au Chaumma kwanini hawajadili ivyo vyama ambavyo ni bora
 
Waufukweni said:
Katibu wa Siasa na Uenezi wa CCM Mkoa wa Dar es Salaam, Ally Bananga, amesema CHADEMA ya Freeman Mbowe ilikuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa, akimtaja Mbowe kuwa kiongozi mwenye uwezo wa kupunguza presha za kisiasa na kuweka maslahi ya taifa mbele.

Akizungumza katika mahojiano na East Africa Radio Juni 19, 2026, Bananga amesema: "The man is humble. Freeman anajua kupunguza presha. Mwaka 2015, baada ya Mheshimiwa Lowassa kugombea urais, kila mmoja alijua watu wataenda barabarani, but the man was a resistor. Aliweka mambo chini. Hata 2020, hata 2010, Freeman amekuwa mtu wa mwisho kuongea kauli ngumu. Na ukimwona anazungumza jambo gumu, ujue limefika mwisho. That's the type of leader tunatamani kuona. Anaibeba nchi zaidi kuliko mhemko."

Bananga aliongeza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa kwa kuwa zina uzito mkubwa kwa umma. "Na ninarudia; kauli zetu sisi hata kama unaongea umelewa, watu wanazinukuu zilivyo. Tuogope kutumia midomo yetu kuligawa taifa," alisema.

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Si huyu huyu aliondoka kipindi Cha mbowe halafu analeta tantalila, machawa tukiwambia akili zenu kama nguruwe anayeweza kula mavi yake muwe mnatuelewa.
 
Waufukweni said:
Katibu wa Siasa na Uenezi wa CCM Mkoa wa Dar es Salaam, Ally Bananga, amesema CHADEMA ya Freeman Mbowe ilikuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa, akimtaja Mbowe kuwa kiongozi mwenye uwezo wa kupunguza presha za kisiasa na kuweka maslahi ya taifa mbele.

Akizungumza katika mahojiano na East Africa Radio Juni 19, 2026, Bananga amesema: "The man is humble. Freeman anajua kupunguza presha. Mwaka 2015, baada ya Mheshimiwa Lowassa kugombea urais, kila mmoja alijua watu wataenda barabarani, but the man was a resistor. Aliweka mambo chini. Hata 2020, hata 2010, Freeman amekuwa mtu wa mwisho kuongea kauli ngumu. Na ukimwona anazungumza jambo gumu, ujue limefika mwisho. That's the type of leader tunatamani kuona. Anaibeba nchi zaidi kuliko mhemko."

Bananga aliongeza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa kwa kuwa zina uzito mkubwa kwa umma. "Na ninarudia; kauli zetu sisi hata kama unaongea umelewa, watu wanazinukuu zilivyo. Tuogope kutumia midomo yetu kuligawa taifa," alisema.

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Jiwe limewapata sasa😅
 
Waufukweni said:
Katibu wa Siasa na Uenezi wa CCM Mkoa wa Dar es Salaam, Ally Bananga, amesema CHADEMA ya Freeman Mbowe ilikuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa, akimtaja Mbowe kuwa kiongozi mwenye uwezo wa kupunguza presha za kisiasa na kuweka maslahi ya taifa mbele.

Akizungumza katika mahojiano na East Africa Radio Juni 19, 2026, Bananga amesema: "The man is humble. Freeman anajua kupunguza presha. Mwaka 2015, baada ya Mheshimiwa Lowassa kugombea urais, kila mmoja alijua watu wataenda barabarani, but the man was a resistor. Aliweka mambo chini. Hata 2020, hata 2010, Freeman amekuwa mtu wa mwisho kuongea kauli ngumu. Na ukimwona anazungumza jambo gumu, ujue limefika mwisho. That's the type of leader tunatamani kuona. Anaibeba nchi zaidi kuliko mhemko."

Bananga aliongeza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa kwa kuwa zina uzito mkubwa kwa umma. "Na ninarudia; kauli zetu sisi hata kama unaongea umelewa, watu wanazinukuu zilivyo. Tuogope kutumia midomo yetu kuligawa taifa," alisema.

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Ninyi manyang'au wa CCM hadi lini mtaendelea kumlilia Mbowe? Kitendea kazi chenu mlichotumia kupoozesha mageuzi ya kweli kimekataliwa na wenye chama chao, kubalini kuwa Chadema ya sasa ndiye mkombozi wa kweli wa wana wa nchi hii, kama kusoma hamjui hata picha ya umma unaoiunga mkono Chadema hamuuoni?
 
Ukiona adui yako anakukosoa sana ujue anakuogopa hana aman anatengeneza taharuk

BANANGA WATANZANIA WA LEO SIYO WALE WA 1990< SI MLISEMA 29/10 HATAONEKANA MTU LEO VIPI?
 
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