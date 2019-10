Bahati nasibu ya kuhamia Marekani-dv 2020 imeanza rasmi

Nimesoma maelekezo yao yote kwenye 2020 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM hii https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2020-Instructions-Translations/DV-2020-Instructions-English.pdf iliyo katika PDF maelekezo yenye kurasa 18 hii inatakiwa ndani ya dakika 60 uwe umemaliza kujaza fomu hakuna kurudi baadae ili kumalizia kwenye site yao hii Electronic Diversity Visa Lottery Bahati nasibu hii ilianza 3/10/2018 siku ya Jumatano na itafungwa 6/11/2018 saa za alasiri siku ya Jumanne.Kuna Passport maalum zinazokidhi viwango za kwako na pia kama una mwenza wako au watoto/mtoto wasizidi miaka 21. Kama mmeachana au kutengana muwe mmefanya hivyo kisheria (mahakama iwe imehusika). Pia hautotumiwa e-mail yoyote unatakiwa uwe unafuatilia na utunze namba yako ili iwe rahisi kufuatilia na kujua kama umepata. Wameonya kujiepusha na matapeli wanaomba pesa hatua za awali hazihitaji pesa.Halafu kuna maelezo haya38. If I receive a visa through the DV program, will the U.S. government pay for my airfare to the United States, help me find housing and employment, and/or provide healthcare or any subsidies until I am fully settled?No. The U.S. government will not provide any of these services to you if you receive a visa through the DV program. If you are selected to apply for a DV, you must demonstrate that you will not become a public charge in the United States before being issued a visa. This evidence may be in the form of a combination of your personal assets, an Affidavit of Support (Form I-134) submitted by a relative or friend residing in the United States, an offer of employment from an employer in the United States, or other evidence. Yaani hautopewa nauli ya ndege kwenda Marekani, hautapewa nyumba au kupangishiwa nyumba ukifika Marekani. Hautotafutiwa kazi au kupewa huduma za afya au ruzuku ukiwa Marekani.