Baba Mzazi wa Mwalimu Nyerere, Chief Burito alioa wake 22. Je, alikuwa na Watoto Wangapi?

Chief Nyerere Burito's 70th death anniversary

Ndugu yangu, mimi si wa ukoo huo, lakini nimekuwa karibu nao kwa sababu napenda sana kuyajua mengi kuhusu ukoo wa Nyerere Burito.

Naomba utueleze zaidi kuhusu watoto wa Chief Burito. Inasemekana Julius Kambarage, Joseph Kisurira na John Kiboko ni watoto wa mama mmoja. Ila baba yao alikuwa na wake wengi. Jee alikuwa na wake wangapi?. Jee ndugu wengine wa Nyerere kwa baba mmoja ni wangapi na wanaitwa kina nani ukiondoa hao ndugu wa tumbo moja wanaotumia majina ya JK Nyerere?.

Chifu Nyerere Burito ambaye ni babake Mwalimu, alikuwa na wake 26. Mamake Mwalimu aliitwa Mgaya Nyang'ombe. Huyu alikuwa mke wa tano. Mwalimu alikuwa na ndugu zengine kwa babake, baadhi yao ni Justine Nyerere, Wisigana, Joseph Muhunda,Jackton, Wanzagi, Mukami, Tagazi, Nyasisenye, Daniel, na wengine wengi sana. Fikiria wanawake 26 si mchezo!!

Wanabodi,Wakati tukiadhimisha miaka 17 ya Tanzania bila Nyerere, kuna sisi baadhi yetu tuko kama Tomaso, tuna shauku ya kuujua tuu ukweli halisi for getting to know,knowledge na wala sio kwa lengo lingine lolote baya kufuatilia maisha binafsi ya familia za watu.Watoto wengine wa Chifu Burito kwa wake zake wengine 21 ni kina nani? . Kizungu ni half brothers and sisters lakini kiafrika ni Kaka zake na dada zake kabisa!Nimemsikia mmoja tuu akitajwa Chief Edward Wanzagi. Ndugu wengine wa Julius Kambarage Nyerere kwa baba ni kina nani?Au tuelezwe tuu kuwa Chifu Burito alibahatika kupata watoto na mkewe No.5 pekee, Mama Christina Mugaya wa Nyang'ombe, lakini wake zake wengine wale 21, hawakubahatika kumzalia watoto?.Nimesaka maandishi mengi lakini sikufanikiwa kuambulia kitu.Kwenye From Butiama and beyond...: Chief Nyerere Burito's 70th death anniversary Nimefanikiwa kupata angalau pichaToday is the 70th death anniversary of the death of Chief Nyerere Burito who ruled between 1912 and 1942Chief Nyerere Burito, center, with one of his 22 wives on his right and a guard on his left.He was the leader for the Zanaki of Butiama during German and British colonial rule.He is the father of Tanzania's founding president, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu's mother, Christina Mgaya wa Nyang'ombe was the fifth of Chief Nyerere Burito's 22 wives.Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mabingwa wa historia tangu 1962 lakini hakuna historia yoyote ya Chief Burito, alitokea wapi, wake ni 22 lakini watoto ni wangapi zaidi ya watoto wa mke wa 5 pekee? .Haiwezekani watu tuijue historian ya Mkwawa Shujaa iliyoandikwa na Wajerumani tukashindwa kuijua Historia ya Chifu muhimu kama Burito! .Happy Nyerere Day.PaskaliRejea kutoka hazina ya jf.Mkuu Mwitongo kwanza asante kwa taarifa hii. Taarifa nyingi za maandishi zinataja idadi ya wake wa Chifu Burito ni 22, wewe hii idadi ya wake 26 umeitoa wapi? !.PaskaliUpdate.Makongoro Nyerere naye kaibukia Clouds TV na kusema Babu yake alikuwa na wake 60!.Mimi nakumbuka katika historia, tulifundishwa kuwa Chief Burito Nyerere, alikuwa na wake 22.Sasa kama leo tunaambiwa alikuwa na wake 60!, which is which?!. Hata hivyo, lile swali la msingi la uzi huu, jee alikuwa na watoto wangapi, bado halijajibiwa.Hawa ninaowaulizia ni ndugu wa Baba wa Mwalimu Nyerere.P.