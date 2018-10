Baadhi ya Lecturers wa Mzumbe wana degree Feki - VC wao naye FEKI

UDSM sio rahisi hata kidogo wadanganyike na digrii ya mtu. Wakubwa wa pale ni wasomi waliobobea mno. Nawaelewa vizuri, kwani nimeshafundisha sana pale.



Ukija na ka PhD UDSM, huwa wakubwa wa pale wanawasiliana moja kwa moja na chuo ulichotoka. Hawaangalii tu vyeti vyako. Na kama umepata cheti mahali pasipoeleweka kama PWU, wala hawatakutazami.



I know for a fact that UDSM has a strict vetting system. I was vetted in the same way when I returned there, in 1987, with a PhD in Mathematics. They verified everything with my university, Carleton (Canada) before accepting my PhD.



Hakuna vihiyo UDSM. Wakijitokeza wanafukuzwa kazi, hawaachwi pale. Vyuo vipya vinavyoanzishwa viige mfumo wa UDSM



Augustine Moshi