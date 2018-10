Baada ya MO kutekwa , morali ya wachezaji Taifa Stars yashuka , kuchezea kichapo dhidi ya Cape Verde

Utakua ujinga wa karne!



Akina Ben Saa nane wenyewe hawakua watu?



Vipi Tundu Lisu yeye hana roho?



We are all humans, we all have the right to live.



Sio wengine waonekane kama malaika wakati wengine wanaokotwa kwenye viroba





Namuombea Heri Mo Dewji, ila sio kwa hizi exeggrations mnazofanya!