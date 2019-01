Baada ya Makahaba/Malaya JF sasa Matapeli nao Wafungua Makucha yao

Mwaka jana mwezi wa 10 jamaa mmoja nlifahamiana naye humu kupitia michango mbalimbali. Akani PM akanielezea shida zake.alikuwa mpole na mstaarabu.tuliendelea kuwa friends mpaka mwez wa 11 aliponambia ana shida.alinambia ni mwaka sasa hana kazi so alipatwa na shida flani nimsaidie.nikasema si mbaya kijana mwenzangu nikamsadia.



Baadaye nlimtafuta akafanye interview sehemu moja.i was there pia katika panel.he didnt know kwamba nlikuwepo coz nlimwambia tu kuwa nmemuunganisha na jamaa mmoja atamsaidia.



CV yake ilionesha kuwa ameajiriwa mpaka july 2018. Namba ya simu na jina ni lake ambalo alinitajia before. November nikaenda kwenye ile kampuni aliyosema alifanya kazi ni ya clearing and forwarding ipo posta Jengo la JAY MALL.



sikwenda kumtafuta yeye.nlienda kwa shughuli zangu nikamkuta akiwa moja ya ofisi za mle ndani.bahati nzuri dada mmoja anayefanya kazi pale nafahamiana naye.wakati natoka naye akinisindikiza na akienda kupata lunch nikamuuliza kuhusu yule jamaa.akasema yupo pale toka mwaka 2014. Yeye amemkuta pale kazini.



Nlikuja mtafuta jamaa.alikiri kuwa ameajiriwa ila tu alikuwa na shida na pesa ndo akaona anambie vile.kifupi alinifanyia utapeli.akaomba msamaha na kusema he wont do that again.as a man nmeamua nifiche ID yake ila nianike uovu wake.



Nmesoma threads kadhaa humu ndani nakutakana na makundi makubwa mawili.

1. Makahaba/Malaya wanaojitangaza au jiuza kupitia JF



2. Matapeli. Hawa hutoa stories kadhaa na baadaye kutangaza hali ngumu au shida.sababu ndani humu hatufahamiani kuna wengine wana huruma. Hawa wanaingizwa mtegon.lakini matapeli hawa pia huwa smart. Huwa na IDs zaidi ya moja.



Akitoa hoja yake mkiwa mnajadili anaibuka kwa ID nyingine na kusema "pole sana watu hawajui shida mimi nmekutumia hiyo 30,000 kidogo itakusaidia.mungu akutie nguvu humu ndani kuna watu hawajapatwa na shida bado"



Halafu atarudi kwa ID ya kwanza kushukuru. Hapo wengine nao wataingia kwenye mkumbo. Tapeli anaweza kuwa na IDs hata 5 kama yalivyo makahaba.



Na matapeli huwa pia wanapeana support sana. Wanaweza kukuletea hata uthibitisho wa kitapeli. Mwisho wa siku unakuja shtuka tayali ushagongwa.kwenye uzi wanasaidiana sana na kukupinga unayeonekana kugundua utapeli wao.



Makahaba wapo. Tena wengine wanaweza kukufuata inbox kukwambia muwe wapenzi wa JF au wakaunga mahusiano kupitia threads mbalimbali.wao kwenye mada yoyote ya mapenzi watataka waonekane wapo vizuri.



Nlichojifunza JF ina kila aina ya watu. Matapeli, Malaya wa jinsia zote,Makahaba,Wezi, Majambazi,Wanajeshi, Askari n.k





1. Yule kijana aliyetoka kigoma ameishia wapi ? Maana naye alipofika dar baada ya siku mbili tatu akawa mjanja sana.



2. Jamaa aliyekuwa na maduka kariakoo akakutana na jini na sasa anahitaji mchango amefikia wapi?



Kuna wenye shida za ukweli.hawa wataharibiwa na matapeli.Ni juu yako kuishi kwa akili.