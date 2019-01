Baada ya kuyavumilia maumivu makali ya kusalitiwa,sasa nimepona!

Mnyakipyua said:



Nimeshayashinda maumivu ya moyo,niliipa nafasi kubwa akili kuliko moyo,ndiyo maana ulipokuwa unauma sana sikutaka kuuhurumia hatimaye nimekuwa okay!!!



Kuna wakati nazidiwa sana na upweke,kwani sijawa na kampan kabisa!



Nakaribisha marafiki (wa kike na kiume) kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kushea nyama choma angalau mara moja moja!



Narudia nakaribisha marafiki,sitafuti mchumba,karibuni sana wadau!!!



Sent using Ndugu zangu haikuwa kazi rahisi,mchumba wangu amekubali matokeo na kuamua kunitumia SMS ya kila la kheri, huku akijilaumu kuwa shetani alimzidi nguvu na kudate na mtu mwingine,(rejea uzi wangu)Nimeshayashinda maumivu ya moyo,niliipa nafasi kubwa akili kuliko moyo,ndiyo maana ulipokuwa unauma sana sikutaka kuuhurumia hatimaye nimekuwa okay!!!Kuna wakati nazidiwa sana na upweke,kwani sijawa na kampan kabisa!Nakaribisha marafiki (wa kike na kiume) kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kushea nyama choma angalau mara moja moja!Narudia nakaribisha marafiki,sitafuti mchumba,karibuni sana wadau!!!Sent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

So your complaining your girlfriend broke up with you two weeks ago, and she is now Engaged? well, congratulations my brother, at least you made it to semi-fainal,Sent using Jamii Forums mobile app