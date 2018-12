Baada ya kunichezea kwa 11 years na kuniacha, sasa nimepanga kumchoma sindano ya HIV+ kulipiza kisasi

Heheheheheeeee.......aiseeeee.....lkn jambo moja yakupasa ulifahamu n kwamba kama riziki sio yako haitakaa iwe yako hata ukilazimisha mama,kijana kaamua kukwambia ukweli na kakuweka wazi kabisa maana anaona n heri uchumba uvunjike kulko kuingia kwenye ndoa na MTU anayeona sio stahili yake.....mpk kafikia uamuz huo inamaanisha ameshaona madhaifu makubwa ambayo yy kuyavumilia ktk ndoa hataweza na anaona atakutesa tu...Kulipiza kisasi sio njia ya kutatua tatzo Bali n kujiongezea maumivu tu ya moyo hasa kama unamuamin Mwenyezi Mungu mtukufu,najua umeumia sana Dada lkn watu wenye busara tukiachwa hatulipizi visasi kwa namna hyo Bali kwa kujikita ktk mambo yetu zaidu ili tuendelee mpk waliotuacha waone they lost someone valuable.....Niliachwa namm mwaka Jana,I was so disappointed sana but once I come to my sense and realize how valuable I am ,sikuona haja ya kulazimisha mapenz tena,I moved on with my life and I thank lord that am doing better...Pole sana Dada ila hcho kisasi achana nacho maana kitakuharibia amani ya moyo maisha yako yote kabisa,huwez kwenda msikitini au kabnsan kwa amani huku ukijua uliua MTU kwa mikono yako...piga moyo konde na songa mbele,utapata wakwako tu Dada yangu....pole sana kwa kweli .Sent using Jamii Forums mobile app