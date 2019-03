Baada ya kumnasa Maalim Seif, sasa ACT imuwinde kachero mbobezi ( yuleee wa kwenye korosho)

Sexless said: Maalim Seif anazijua fitina zote za chama cha kijani hasa upande wa Visiwani. Hivyo mpk sasa ACT ina uhakika wa kuvuna wabunge wa kutosha upande wa Visiwani.



Kwa upande wa bara ACT inapaswa kumtafuta mtu wa kumsaidia Zitto ktk kuzikabili fitina za chama cha kijani. Napendekeza imuwinde yule kachero mbobezi yule wa kweenye korosho nyingi.



Huyu kachero huwa hata akikaa kimya tu utaona viongozi wore wa chama na serikali wanaweweseka. Vipi siku akitoa neno?

Hamtaamini macho yenu. Watanzania wana akili timamu. Maalim Seif hana issue na wala huyo kachero wenu hana issue! Once you are out of that BIG dude called CCM then count your self a failure...