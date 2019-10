Baada ya kukamilika siku 14 za msamaha kwa wahujumu, Je Rais Magufuli atumie busara za Harun El Rashid kuwasamehe ambao hawakuandika barua? Au...!.

Kayafa Mkuu Khalifa Harun El Rashid.

Kwa wale wa zamani waliosoma vitabu hadithi vya Hekaya za Abunuwas na Alfu Lela Ulela, hadithi nyingi zimemzungumzia Kayafa Mkuu wa Baghdad enzi hizo kwa jina la Khalifa Mkuu, Kayafa Harun El Rashid alivyokuwa ni mtu wa kutenda haki bin haki kwa kutoa haki kwa wote wakiwemo wanyonge, maana kikawaida mnyonge huwa hana haki mpaka mwenye nguvu aseme.



Moja ya simulizi hizo ni kisa cha mwanamke mjane masikini aliyeachwa kizuka na msiba wa mumewe mpenzi waliopendana sana na kuishi muda mrefu bila kujaaliwa kupata mtoto hadi mumewe anafariki hawakubahatika kupata mtoto.



Katika mji huo kukawa na tajiri mkubwa mwenye mali nyingi, wake wengi, watumwa wengi, mifugo mingi, in short alikuwa na kila kitu isipokuwa hakubahatika kupata mtoto na sasa umri umekwenda. Akatoa nadhiri kwa mke wake yeyote atakaye mzalia mtoto, mtoto huyo ndie atakuwa mrithi wa kila kitu pale atakapofariki na ni mama atakayepata mtoto ndio atarithi kasri lake. Then just imagine harakati za kusaka ujauzito miongoni mwa wake wa tajiri huyo. Huku na kule mara paa!, mke mdogo wa tajiri huyo kashika ujauzito, (wanawake wakisasa wakigundua kushika ujauzito wa tajiri ni dili, hata kama tajiri mwenyewe hawezi kushikisha ujauzito, atashikishishwa or ikishindikana kabisa kumshikishisha, then, atashikishiwa!).



Mwanamke wa Kiislam akifiwa na mumewe, hukaa edda siku 90 ili kujiridhisha mwanamke huyo yuko ok na hana kiumbe cha al marhum, baada ya siku 90 akiwa OK, anaruhusiwa kuolewa tena, lakini alikutwa na ujauzito wa marehemu mumewe hivyo anakuwa hawezi kuolewa tena mpaka baada ya uzazi.



Yule mwanamke masikini alifiwa na mumewe, hivyo akakaa edda siku 90, ni kwenye edda, ndipo ikagundulika mwanamke huyo akakutwa na kiumbe, akailea mimba yake kwa taabu, shida, dhiki na mateso hadi siku ya kujifungua.



Kule kwenye kasri la Tajiri nako bi mdogo, mrembo mrembo kweli, akashika ujauzito. Taarifa kumfikia mumewe tajiri, alipata furaha isiyo kifani, akaamuru kuanzia siku hiyo, bi mdogo asifanye kazi yoyote hadi siku ya kujifungua. Mumewe akamuwekea wajakazi wa kutosha hadi kuoga alikuwa haogi tena bali anaogeshwa!. Kwa vile kati ya wake zote wa tajiri yule, ni yeye pekee amebahatika kushika ujauzito, hivyo kuna hatari ya wake wenzie kumuonea vivu, wakamdhuru hivyo akamletea wapishi maalum kumpikia chakula chake, alikuwa na wahudumu zaidi ya 10 wakimuhudumia.



Kufuatia tajiri huyo kuoa wake wengi bila kufanikiwa kupata mtoto, hivyo ujauzito wa mke mdogo ukatiliwa mashaka kama kweli ni wa tajiri, hivyo ikasomwa itkafu, kama kiumbe sio cha tajiri, Allah afanye yake kwa kumtuma Israel kutimiza wajibu wake.



Siku ya uchungu kwa bi mdogo tajiri, ika coincide na siku ya uchungu kwa mwanamke masikini, wakajikuta wamelazwa hospitali moja na usiku huo wakajifungua pamoja, vichanga vya kiume.



Katika kujifungua yule mwanamke tajiri kutokana na kubweteka, hakuwa na mazoezi yoyote, akashindwa ku push, na matokeo ya mwanamke mjamzito akishindwa ku push, tunayajua ndio maana inasisitizwa sana mazoezi ni muhimu kwa wamama wajawazito. Yule mwanamke masikini kutokana na shita, taabu na matatizo, alikuwa ngangari, akajifungua salama bila tatizo lolote, akakiangalia kichanga chake na kukiona kina birth mark ya baba yake kwenye paji la uso wake, hivyo ni copyright ya mumewe kipenzi, akafarijika sana, na kukabidhi kichanga kwa wakunga kikaoshwe.



Kwa vile kichanga cha tajiri ni sii riziki, kichanga cha masikini bukheri wa afya. Mwanamke tajiri, kwa kuijua sababu ya kichanga chake kuwa sii rizki, na lengo ni kuwa mrithi wa utajiri wa mumrwe, huku akiamini kukipora kichanga cha masikini ni kukinusuru kugeuka chokoraa kama mama yake na pia ndio kumsaidia huyo mwanamke masikini asije kitumbukiza kwenye shimo la choo, au kukitelekeza, hivyo akatumia jeuri ya pesa zake, akahonga wakunga kubadilisha vichanga yule bukheri akapewa mwanamke tajiri na yule sii riziki akapewa mwanamke masikini. Yule mwanamke masikini akalia sana kwa uchungu kuwa kichanga bukheri ndie mtoto wake, hakuna aliyemsikiliza!. (masikini huwa hana sauti mbele ya tajiri mwenye pesa),



Kayafa alikuwa na tabia ya kutoka under disguise na kujichanganya na watu wa hali zote na kupata first hand info kwa masikio yake na sio kusubiri kuletewa. Hivyo siku hiyo katika tembea tembea zake, akainyaka hiyo ya kugombea mtoto, kesho yake akatuma ujumbe, wanawake wote wawili waje, waletwe mbele ya baraza lake, tajiri na kichanga bukheri na masikini na maiti.



Khalifa akawasikiliza wote wawili na kusikiliza ushahidi wa mkunga wote wakamkandamiza yule masikini.



Kayafa akatoa hukumu ya haki bin haki kuwa ili kumaliza huo mgogoro mtoto anayegombewa bora agawanywe nusu kwa nusu ili kila mwanamke apewe nusu ya mtoto.



Ukumbi mzima ukazizima kwa makofi na vigelegele kuwa kwenye kila mgogoro wa kugombea kitu, haki bin haki ni kugawana pasu kwa pasu kwa kitu kinachogombewa, ili kila mmoja apate nusu, yaani a win win situation!.



Baada ya ukumbi kutulia akatoa fursa kwa washitaki kutoa neno la mwisho kabla ya utekelezaji wa hiyo hukumu.



Akaanza mwanamke tajiri, huku akionyesha uso wa furaha alimshukuri Khalifa Mkuu Kayafa Harun el Rashid kwa kutoa hukumu ya haki, hivyo mtoto akigawanywa kila mmoja atakuwa ametendewa haki. Ukumbi makofi na vigelegele.



Ilipokuja zamu ya yule mwanamke masikini, yeye aliendelea kulia tuu kwa uchungu na kumuomba Khalifa Mkuu kuwa anaomba kufuta kesi ya kugombea mtoto, na kusema basi yuko tayari kupokea ile maiti ya kichanga ndiye mwanaye na kile kichanga bukheri ni cha mwanamke tajiri, hivyo anaomba msamaha kwa kugombea mtoto wa mwenzake, hivyo hagombei tena na yuko tayari kupokea adhabu ya kifo kwa kusema uongo mbele ya Kayafa.



Ukumbi mzima ukaibuka na kelele za zomea zomea huku wakiimba "asulubiwe!, asulubiwe!". Kwa kawaida mtu ukisema uongo barazani kwa Kayafa Khalifa Mkuu, unahukumiwa kifo kwa kusulubiwa! .



Ndipo Khalifa Mkuu akaunyamazisha ukumbi huku watu wakitaraji hukumu ya kusulubiwa kwa mwanamke masikini ndio inatangazwa kwa sababu ameisha kiri kosa la kusema uongo mbele ya kayafa.



Khalifa akasema kabla sijatangaza hukumu ya kusulubiwa ningependa kumsikia huyu mwanamke kwa nini amedanganya na kuja kukiri barazani ambapo anajua hukumu yake ni kifo?.



Ndipo yule mwanamke masikini huku akiendelea kulia kwa kububujikwa machozi akasema kiukweli kabisa, mtoto hai ni wakwake, na alipozaliwa alimuona na ile alama ya marehemu baba yake kwenye paji la uso wake, lakini kwa vile hukumu ni ya mtoto kugawanywa nusu kwa nusu kila mtu apate nusu, kitendo cha kumgawanya mtoto kwa kuchinjwa, hivyo mwanaye kuuwawa, kuliko mwanae kuuwawa bora akubali tuu kuwa mtoto ni wa mwanamke tajiri ili aendelee kuishi kwa alelewe na mwanamke mwenzake angalau atabaki hai kuliko kuridhia utekelezwaji wa hukumu ile, na kwa jinsi anavyompenda mwanae, baba yake ameishakufa, kama mtoto atagawanywa, na yeye atakufa kwa kihoro, hivyo ameamua bora aseme kuwa amedanganya, ili akubali kuutoa uhai wake kumuokoa mwanaye.



Ndipo Kayafa Mkuu Khalifa Harun El Rashid akatoa hukumu ya haki bin haki. Akaamuru mtoto akabidhiwe kwa mwanamke masikini na atahudumiwa na serikali maisha yake yote na kibao kikamgeukia mwanamke tajiri na wakunga waliokula ile dili.