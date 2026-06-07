Baada ya kuamua kwenda kupanga na kujitegemea, chumba chako cha kwanza kilikuwa na muonekano gani?

Papillon 1906
Senior Member
- Jun 19, 2025
- 126
- 427
Kipindi hicho usikute ata kitanda huna godoro unaweka down nenga .
Mtakuja kuolewa kwa kuharakia maishaView attachment 3602810
Kupanga ni kuchagua!
Inategemea unakaa wapi kwanza, chukua una kaa kwa ndugu na umesha kuwa mzigo kwao!Maisha ya kupanga siyo lazima sana kuyaanza kwa tabu kiasi hiki,unaweza ukanunua vitu vile vya msingi eg kitanda godoro kaTv simple ukiwa bado hapo unapoishi siku ukienda kwako unaondoka navyo.
Mimi nilinunua vitu vyote vya msingi mpaka carpet tena la zulia,Ikiwa umepewa kampan mahali na wenyeji hawana mgogoro na wewe relax anza maisha kwa utulivu.
Ila we naye ni kamalaya ndugu yangu!🙌🏾😁😁😁 geto la kwanza ni malipo yangu ya kwan nakumbuka ilikuwa kama 6 mill, yote nikaitupia kwenye gheto, Cowboys Ngwea ali tu inspare, cha ajabu nikawa najilia mtoto wa mwemye kisa gheto kali
Mkuu millennials ndio mlikuwa mnaweka pazia katikati ya chumba kimoja kutoa bedroom na sebule.Mwonekano huu, japo nilikuwa na miaka minne nyuma.
Ila maisha tunaanza kwa taabu! View attachment 3602813
😁😁 Nimeacha ndugu yangu, tulikubaliana nifate ushauri wako lakini, nimebadirika na kuacha ka umalaya alafu hiyo ilikuwa miaka mingi, ukweli nilikuwa nafanya ila zamani siku hizi hapanaaa kabisaaa, nimeaamua kutumika madhabahuniIla we naye ni kamalaya ndugu yangu!🙌🏾
😀😀😀 ila Gen Z Hapo tayari Derby ya Gen Z Na Millennial inataka kuanzaMkuu millennials ndio mlikuwa mnaweka pazia katikati ya chumba kimoja kutoa bedroom na sebule.
Nachukia mavitambaa kwenye kiti zijui meza mashuka yenye maua 🙌🙌Mwonekano huu, japo nilikuwa na miaka minne nyuma.
Ila maisha tunaanza kwa taabu! View attachment 3602813
Madhabahu wewe labda uzeeke! Ushajipigia mishangazi ya kutosha humu na unahesabu.. kila la kheri! Uwe unanipa notes basi😃😁😁 Nimeacha ndugu yangu, tulikubaliana nifate ushauri wako lakini, nimebadirika na kuacha ka umalaya alafu hiyo ilikuwa miaka mingi, ukweli nilikuwa nafanya ila zamani siku hizi hapanaaa kabisaaa, nimeaamua kutumika madhabahuni
Nachukia mavitambaa kwenye kiti zijui meza mashuka yenye maua 🙌🙌
Vitu vya rangi nyingi🙌
😁😁😁 geto la kwanza ni malipo yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa kama 6 mill, yote nikaitupia kwenye gheto, Cowboys Ngwea ali tu inspare, cha ajabu nikawa najilia mtoto wa mwenye nyumba kisa gheto kali
Mkuu millennials ndio mlikuwa mnaweka pazia katikati ya chumba kimoja kutoa bedroom na sebule.