Baada ya kuamua kwenda kupanga na kujitegemea, chumba chako cha kwanza kilikuwa na muonekano gani?

Maisha ya kupanga siyo lazima sana kuyaanza kwa tabu kiasi hiki,unaweza ukanunua vitu vile vya msingi eg kitanda godoro kaTv simple ukiwa bado hapo unapoishi siku ukienda kwako unaondoka navyo.



Mimi nilinunua vitu vyote vya msingi mpaka carpet tena la zulia,Ikiwa umepewa kampan mahali na wenyeji hawana mgogoro na wewe relax anza maisha kwa utulivu.