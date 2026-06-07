Baada ya kuamua kwenda kupanga na kujitegemea, chumba chako cha kwanza kilikuwa na muonekano gani?

Baada ya kuamua kwenda kupanga na kujitegemea, chumba chako cha kwanza kilikuwa na muonekano gani?

Papillon 1906

Papillon 1906

Senior Member
Joined
Jun 19, 2025
Posts
126
Reaction score
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Kipindi hicho usikute ata kitanda huna godoro unaweka down nenga .

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Maisha ya kupanga siyo lazima sana kuyaanza kwa tabu kiasi hiki,unaweza ukanunua vitu vile vya msingi eg kitanda godoro kaTv simple ukiwa bado hapo unapoishi siku ukienda kwako unaondoka navyo.

Mimi nilinunua vitu vyote vya msingi mpaka carpet tena la zulia,Ikiwa umepewa kampan mahali na wenyeji hawana mgogoro na wewe relax anza maisha kwa utulivu.
 
The Worst said:
Maisha ya kupanga siyo lazima sana kuyaanza kwa tabu kiasi hiki,unaweza ukanunua vitu vile vya msingi eg kitanda godoro kaTv simple ukiwa bado hapo unapoishi siku ukienda kwako unaondoka navyo.

Mimi nilinunua vitu vyote vya msingi mpaka carpet tena la zulia,Ikiwa umepewa kampan mahali na wenyeji hawana mgogoro na wewe relax anza maisha kwa utulivu.
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Inategemea unakaa wapi kwanza, chukua una kaa kwa ndugu na umesha kuwa mzigo kwao!
 
AYnay said:
😁😁 Nimeacha ndugu yangu, tulikubaliana nifate ushauri wako lakini, nimebadirika na kuacha ka umalaya alafu hiyo ilikuwa miaka mingi, ukweli nilikuwa nafanya ila zamani siku hizi hapanaaa kabisaaa, nimeaamua kutumika madhabahuni
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Madhabahu wewe labda uzeeke! Ushajipigia mishangazi ya kutosha humu na unahesabu.. kila la kheri! Uwe unanipa notes basi😃
 
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