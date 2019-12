Awamu ya tano: Kuweni Wakali, msionee! Tangulizeni utu na ubinaadamu kwanza!

​

Wanabodi,Hili ni bandiko la swali lilioandama na pongezi kwa viongozi wa awamu ya tano ya " Hapa Kazi Tuu" kwa kuchapa kazi kweli. Kiukweli kabisa hiki kikosi kazi cha serikali hii ya awamu ya 5 chini ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kinachapa kazi, kinafanya kazi nzuri, ya kutuletea maendeleo, na haswa katika upande usimamizi na ufuatiliaji, kiukweli viongozi ni wakali kweli kweli haswa katika maeneo ambayo kazi zinakwenda kwa speed za kusuasua.Kwa siku za hivi karibuni kuna kitu nimeanza kukiona ambacho hakiko right, katika kusimamia shughuli mbalimbali tumeanza kushuhudia viongozi wakiwa wakali, viongozi wanagomba, wanagombeza watendaji ma seniors sio tuu mbele ya ma subordinates wao, bali kwenye public ya watu hadi wengine kutukanwa "wapumbavu" na wote waliopo wanashangilia kwa hamasa as if it is the right thing to do!. It's not!.Katika ukali huu na kugomba huku, kuna wakati kunapitiliza na kuwa ni bullying. Wito kwa viongozi wetu, kuweni wakali, yes, lakini ukali huo usipitilize na kuwa bullying!, badala ya usimamizi, ukageuka ni unyapara.Mtanisamehe, neno bullying silijui Kiswahili chake, na kiukweli naomba kukiri, hata mimi mwenyewe, kwasababu nimetoka kabila la wafugaji, kabla sijajua bullying ni nini, nilikuwa bully. Kwa mujibu wa sheria za kazi za uingereza, bullying is very serious offence mahala pa kazi, iko kundi moja na racism!, hivyo wanaofanya bullying ni sawa na makaburu.Kwa baadhi ya makabila ya wafugaji, kitu muhimu cha kwanza kinachothaminiwa sana ilikuwa ni mifugo, wanafuatia watoto wa kiume, kwasababu watachunga mifugo, kisha watoto wa kike, kwasababu wakiolewa wataleta mahari ambazo ni mifugo, watu wa mwisho kwa umuhimu ni wake, hawa wakishaolewa na kuzalishwa, wakikoma kuzaa, hawana thamani tena, ndio maana mtu anaoa hadi wanawake 20!.Makabila haya, ng'ombe anathaminiwa kuliko mtoto, mtu ana ng'ombe 100, watoto hawaendi shule kupata elimu kisa ni kazi ya kuchunga ng'ombe, anaishi nyumba ya udongo imeezekwa kwa nyasi!. Kati ya ng'ombe hao 100, akiuza ng'ombe wawili, watoto wanaenda shule, akiuza ng'ombe 10, anajenga nyumba ya tofali na kuezeka kwa bati. Akiuza ng'ombe 20 ananunua gari, etc, lakini kwake ng'ombe ni muhimu kuliko kitu chochote.Yule dume la mbegu kule zizini ndilo bully linapohitaji zile huduma, hufanya bullying kuzipata, hivyo kwa watu wa makabila ya wafugaji, bullying kwao ni kawaida hata katika haya na yale bila wao kujua wanachofanya ni bullying.Mimi sikujijua kuwa bully hadi nilipoondoka nchini na familia na kuhamia Uingereza nikafanya kazi na Wazungu ndipo nikajikuta kumbe sikuzote kabla nilikuwa bully.Kuna wamama zetu wengi ndani ya ndoa zao, wanafanyiwa bullying kwa kitakuwa kutoa huduma bila ridhaa zao, maana ni majibu, kumbe wenzetu waliostaarabika, hata zile huduma ambazo ni haki na stahili yako, unapozihitaji kwa mwanzo, unaomba na ukubaliwe, na sio tuu unataka na lazima upewe!.Hivyo natoa wito kwa viongozi wetu, kuweni wakali yes, but not bullying. Muwe na utu na ubinaadamu kwanza ndipo kazi.Hebu kwanza na wewe, angalia kwenye video hii, hiki kilichotokea hapo halafu uniambie kama is this right or not.Huyu jamaa kagombezwa hadi kazirai!, ila tuelezane ukweli, najua jamaa alikuwa na matatizo mengine ya kiafya, hivyo kauli ya Jafo ikawa ni kama tuu kumsukuma mlevi, kinachomwangusha mlevi akisukumwa ni kilevi na sio kusukumwa, tena hapo Jaffo anaongea kwa lugha ya kistaarabu kabisa, angekuwa anaongea kwa ile lugha ya bullying ingekuwaje?, jamaa si ingekuwa hapo hapo!.Ila pia kiukweli Waziri Jafo na viongozi wote waliokuwepo hapo, wamekosa kabisa utu na ubinaadamu, mtu ameanguka ameziarai, that was emergence, ilibidi kila kitu kisimame kidogo, attention iwe shifted kwa mgonjwa apatiwe kwanza huduma ya kwanza, ndipo mambo mengine yaendelee, lakini waziri aliendelea tuu kuongea as if nothing happened!, is this right? Na DC naye wa Dodoma akafuatia kwa kutoa maelezo, huku kuna binaadamu ameanguka chini, no one knows sababu, au kimemkuta nini as if nothing happened!. Tuchape kazi, yes, lakini pia tuwe na utu!, kunapotokea emergency kama ile, no one knows tatizo ni nini, kama ni pressure, asipopata msaada wa haraka in split of seconds, anything can happen!, utu kwanza, kazi baadae!.Nanamalizia kwa swali: kilichofanyika hapa, is it right?.Paskali