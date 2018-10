AULIZAYE ATAKA KUJUA

Hivi nchi kama Uingereza, Marekani and the rest of the western world, bidhaa zao wanauza wapi?

Kwanini nauliza hivyo: Hapa tanzania sioni kitu chochote MADE IN UK, USA, SWEDEN NORWAY DENMARK ETC ........ wanauza wapi vitu vyao.

Ukiacha magari, Japan, hakuna bidhaa zaidi toka Japan, wanauza wapi vitu vyao?

Tanzania kila kitu, kila kitu ni Made in China! au ni hapa Tz and few African countries tu the rest of the world wananunua vitu kutoka western world?