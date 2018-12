ATCL na faida ya bil.28 pamoja na uozo wote, God have mercy on me!

Kama mtu leo hii ni kiongozi mkubwa lkn anapendezwa zaidi na kusema uongo kuliko ukweli, basi kuna kila dalili alipokuwa mdogo labda malezi yake yalikuwa ya kunyanyaswa sana, na hivyo alilazimika kusema uongo ili aepuke adhabu...



Na huenda muda mwingi alishinda jikoni akiiba na kulamba sukari..



Basi leo baada ya kutafakari sana nimedhamiria kwamba kila siku nitakaa na watoto wangu katika ibada za jioni niwafundishe kusema ukweli, nafedheheka sana kama mzazi itokee mwanangu ni kiongozi mkubwa ambaye uhai wa maisha ya watu karibia mil.60 unamtegemea lakini mtu huyo akawa mwongo, si mara moja bali mara nyingi..nahofia uongo waweza kuangamiza kabisa taifa changa kama letu..



Hivi how on earth ATCL wakawa so smart kukusanya mabilioni yote hayo ya faida( yes...faida, not sales revenue), lakini actors wengine wote wakastruggle kwenye biashara ya ndege Tanzania? Tena nashangaa ni ATCL hii hii isiyo na ndege na ambayo sifa yake ni gross mismanagement, uozo na kusafiri na ndege zisizo na abiria? ATCL ambayo ndege zake muda mwingi ziko grounded kuliko kuwa safarini? ATCL ambayo nusu ya abiria wake huwa ni viongozi wakuu wa serikali na CCM wasiolipia tiketi zao???



Why is Fastjet struggling, kwanini akina Etihad na akina British Airways wameshindwa route za Tanzania if the market is so lucrative?



Heri mwanangu awe maskini lakini asiwe mwongo...kwanini mtu alazimike kusema uongo? Kwani kashikiwa bunduki na yeyote?