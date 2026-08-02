Askofu Malasusa ameigeuza KKKT kuwa jumuiya ya CCM



Inasikitisha na inahudhunisha sana Askofu mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania (KKKT), ndugu Alex Malasusa, ameligeuza kanisa hili pendwa kuwa kama jumuiya ya CCM. Wakati alipokuwa kwenye nafasi ya uaskofu mkuu kwa mara ya kwanza, Askofu huyu ambaye ni kada maarufu wa CCM, alifanikiwa kupenyeza aya kwenye vitabu mbalimbali vya kanisa zinazoisifu, kuiombea na kuitukuza serikali ya CCM.

Ndugu Alex Malasusa, kada maarufu wa CCM

Kana kwamba hilo halitoshi, kwenye aya hizo kuna maneno yanamuombea Rais, Wakuu wa Mikoa na Wilaya na viongozi wote wa nchi hii. Cha ajabu zaidi, hata baada ya mauaji ya MO29, bado askofu huyu ameendelea kuhimiza wachungaji, wainjilisti na waumini kumuombea Samia na “serikali” yake wakati inajulikana fika siku ya Oktoba 29, 2025 hakukuwa na uchaguzi bali mauaji ya raia wasiokuwa na hatia na uporaji wa uchaguzi.



MAONI YANGU

Wakati umefika waumini kuchukua hatua stahiki kukomesha ujinga huu unaofanywa na Askofu Malasusa ndani ya kanisa la KKKT. Anapaswa akumbushwe kwamba hili kanisa ni taasisi inayojitegemea na kwamba lilikuwepo kabla yake na litaendelea kuwepo hata baada ya yeye kuondoka. Asije akadhani kwamba KKKT ni mali yake na ya familia yake.



Natoa rai kwa waumini wa dhehebu hili kumshikiza adabu, hata ikibidi kwa njia ngumu, kwamba KKKT haiwezi kutumiwa kwa misingi ya kisiasa na kwa faida ya familia moja tu, huku maelfu ya waumini ambao wapendwa wao waliuliwa Oktoba 29 bado hawajapewa miili ya ndugu zao wakazike. Tena jina la Samia linapotajwa mara kwa mara ndani ya kanisa linawakasirisha sana ndugu na jamaa waliowapoteza wapendwa wao wasiokuwa na hatia siku ya mauaji ya halaiki (Oktoba, 29).



Ujinga huu huwezi kuusikia ndani ya kanisa katoliki au makanisa mengine yanayojitambua. Unasikika tu ndani ya KKKT na ndani ya kanisa la Mwamposa, ambao ni machawa na vibaraka wakubwa wa CCM.



Nawasilisha.