Asikudanganye mtu—Maandamano 7/7 yatakuwepo, no matter what!

Mimi nadhani ile hali ya 29/10 isijirudie. Wananchi wetu bado hawana elimu ya maandamano kama ilivyo kwenye nchi zingine.



Kwetu huku ni fursa ya kufanya vandalism na destruction.



Nchi zingine wanaoandaa wako nchini, hapa kwetu wanaoandaa wako nje kupitia mitandao ya kijamii.



Amani ya nchi ni kitu cha msingi kuliko hiyo mikutano ya wanasiasa