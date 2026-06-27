Asikudanganye mtu—Maandamano 7/7 yatakuwepo, no matter what!

Pulchra Animo
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- Jun 16, 2016
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Maandamano 7/7 yana potential participants wa aina mbili:
1. Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters)
2. Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters)
Maandamano 7/7 yatakuja katika moja ya sura tatu zifuatazo:
✍️Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters) nchi nzima kuandamana huku Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters) wakibaki kama watazamaji
✍️Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters) nchi nzima kuandamana huku Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters) wakibaki kama watazamaji
✍️Protest Clash. Hii ikitokea, itahusisha makundi yote mawili kuandamana kwa mtindo wa kukabiliana (confrontational marches). This is ugly, but don’t rule it out!
Kwahiyo, asikudanganye mtu; Maandamano 7/7 yatakuwepo (in one form or another) na dunia itasikia na kuona kilichojiri.
1. Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters)
2. Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters)
Maandamano 7/7 yatakuja katika moja ya sura tatu zifuatazo:
✍️Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters) nchi nzima kuandamana huku Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters) wakibaki kama watazamaji
✍️Vyombo vya Dola (anti-democracy protesters) nchi nzima kuandamana huku Umma wa Watanzania (pro-democracy protesters) wakibaki kama watazamaji
✍️Protest Clash. Hii ikitokea, itahusisha makundi yote mawili kuandamana kwa mtindo wa kukabiliana (confrontational marches). This is ugly, but don’t rule it out!
Kwahiyo, asikudanganye mtu; Maandamano 7/7 yatakuwepo (in one form or another) na dunia itasikia na kuona kilichojiri.