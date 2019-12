Asante Sana Rais Magufuli...

Sijawahi kukuunga mkono kuwa Rais wa nchi hii (nimefanya kazi nawe nikiwa TANROADS kwa mantiki hiyo naamini nakufahamu pamoja na madhaifu yako). Ulipoteuliwa na Chama chako kugombea Urais kusema ukweli nilihuzunika mno (by then nilikuwa mwanachama ila nilidhani CCM ingemteua yule Judge as he was the best among the lots of you). Tumefanya kazi wote ukiwa waziri wangu; wewe ni msimamizi mzuri mno ila ukiwa na mtu mzuri anaekuongoza (huna tofauti na umeme; ni mzuri ukiongozwa ila sio unapoongoza).



Naam; kuna wanaokushangilia kwa kila jambo; ila naomba utambue jambo hili. Lissu mmoja ni bora kwako mara elfu kuliko kina Polepole 1000. Una access na information; ila UJUE sasa hivi wanaokupa information WANAKUDANGANYA kwa kuwa wanafaidika kwa wao kukupotosha.

Sijawahi kukuunga mkono lakini hata hivyo siamini kuwa ni akili yako (ninayoifahamu) ndio inayokufanya uamue unayoyaamua leo.



Mkuu: UNADANGANYWA. Maamuzi yako mengi tangu uingie madarakani yako based on wrong information. Inawezekana una nia njema; ila wanaokuzunguka na kukushangilia leo hii wanafurahia unapokosea. Ni kweli kulikuwa na wezi na wasiolipa kodi awamu iliyokutangulia lakini si kila mfanyabiashara alifanya hayo. Unadhani kwa nini rafiki yako toka nchi jirani (na alikuwa anachukiwa na kila mtu serikalini) leo hii anakumbatiwa? Sababu ni WEWE. MAAMUZI YAKO YANAWANUFAISHA WAO KULIKO SISI.

Mnamala; misha!!!