Artificial intelligence mentoring

Tuna train Individual computer professional na corporate employees jinsi ya kutengeneza artificial intelligence applications (It is important to realize that models using AI, no matter how intelligent, cannot be expected to operate without human oversight and testing) katika maeneo sita kama yanavyoonyeshwa hapa chini



Programming language such as python

kitu cha kwanza kama MTU anataka kuwa experts wa AI ni muhimu akajua programming language ya python Kwa sababu inatumika kwenye ku-clean data na kutrain machine learning models. Tunafundisha individual computer professional na corporate employees jinsi ya kutumia python.



Enterprise data storage architecture

Makampuni mengi ya nchi za magharibi yana adopt artificial intelligence Kwa sababu yana mifumo mizuri ya uhifadhi data, tofaut na Africa ambayo makampuni mengi hayana, ndo maana inakua ni vigumu Kwa makampuni ya afrika ku-adopt artificial intelligence. Tunafundisha individual computer professional na corporate employees jinsi ya ku-architecture enterprise data storage.



Data management such as; data anonymization, data cleansing and data wrangling

Kama kampuni inataka ku-share data zake na researcher wanatakiwa wafanye kitu kinaitwa data anonymization kulinda usiri wa Wateja wao. Data clean ni kuweka data katika mfumo mzuri ili ziwe na thamani, data wrangling kuweka data katika mfumo ambao itakua rahis kuzifanyia analytics.



Train artificial intelligence models such as machine learning models, and deep learning models

Machine learning models inatumika kutafuta pattern na insights kwenye data nyingi (big data). Na hizi models zinatengwnezwa na watu Tunafundisha individual computer professional na corporate employees jinsi ya kurain machine learning models.



Build artificial intelligence products

Mfano wa artificial intelligence products ni self driving car, virtual assistance mfano siri na Alexa, language translation inayotumika kwenye google na Facebook, framework na library kama tensorflow, hizo ni baadhi ziko nyingi.



Develop novel artificial intelligence algorithms

Artificial intelligence algorithms zinazotumika ni za zaman, Kwa hy kuna uhitaji Mkubwa wa algorithms mpya mfano self driving car zinahitaji ethical algorithms ili ziisaidie kufanya maamuz sahii ambazo Kwa sasa hazipo. Kwa hy ukijua ku-train na kutengeneza AI products inakua rahis ku-develop novel algorithms.



Experts wa AI ni wachache sana, na applications ya AI inakua Kwa haraka na ndo lengo la train. Na hii itawahusu wale waliosoma bachelor of computer related fields kama computer science, IT n.k



Na pia tuna-assist organization ku-train machine learning models Kwa gharama nafuu, mnivumilie uandishi sio mzuri sana na atakayekua tayari awasaliane na mim Kwa namba hizi 0713520180