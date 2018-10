Angalizo kwa Wanasiasa hamahama; Japo ni haki yenu lakini msisahau fadhila. Kuweni watu wa shukrani, mtabarikiwa sana, vinginevyo karma Itawahusu!

Wanabodi,Salaam.Ijumaa ya leo, nimepata fursa ya kuendelea na zile makala zangu za Kwa Maslahi ya Taifa. Leo nazungumzia mada ya Ukosefu wa Shukrani Katika Medani za Siasa Kutakakopelekea Anguko la Mwanasiasa/Chama Husika!.Sina chama, sijawahi kuwa na chama, hivyo hoja za bandiko hili sio maumivu kwa chama fulani, bali ni mapenzi yangu tuu na uzalendo kwa taifa letu kuwasaidia baadhi ya viongozi wetu wajinga wajinga, na haswa hawa wanasiasa mala.., mala.. wa kisiasa, wakihama vyama kwa kasi baada ya kupokea hongo ya ahadi ya kusimamishwa tena, huku wanaona sifa saana na ushujaa kutukana kule walikotoka na kusahau mema na fadhila zote walizotendewa. Huu ni ujinga kitendo cha kusahau fadhila, na badala yake kutukana na kudhalilisha, hukumu ya karma iko juu yao!, kwa sababu hawa ni zaidi ya wale mala.. wa kawaida, ukimpitia, kamwe huwezi kumsikia akizungumzia lolote kuhusu wateja waliotangulia!.Kwanza naunga mkono haki ya mtu yoyote kujiunga na chama chochote kwa sababu zozote au bila sababu zozote bali ni mapenzi tuu, na vivyo hivyo mtu yoyote ana haki kujitoa chama chochote na kujiunga na chama kingine, kwa sababu zozote au bila sababu zozote na kama alijiunga kwa mapenzi tuu, pia mapenzi nayo sometimes huchanua na hunyauka, hivyo ikitokea mapenzi yamenyauka, ni haki yako kuhamia popote ambapo moyo wako utapenda. ila usibeze kule ulikotoka kulikokufanya uonekane na kutambulika na kuchanua hadi kuwa mbunge au diwani, na siku mapenzi yameisha, uko huru kuhama na kuhamia popote ila usibeze kule uliko toka.Siasa za vyama za mapenzi ya vyama ni kama mapenzi ya mke, ukimpenda msichana fulani ukamposa, ukamuoa kwa kudhania utapata huduma hizi na zile kwa ubingwa na ustadi fulani, lakini katika ndoa yenu ama ukakuta ni vinginevyo, ama kuna under performance, or lack of satisfaction, bila wewe kujua, kumbe mwenzi wako pia amekuvumilia sana tuu. Mmeteseka wote, mmechuma mali, sasa una pesa, unapendeza. umechanua ukaonekana na sasa wenye macho nao wanakuona mali, ukafikia kiwango cha kumdharau huyo aliyekufikisha hapo, unamuona hana maana, hana lolote, wewe ndio wewe na sasa umepata mwingine bingwa kuliko aliyepo, hivyo mapenzi yamenyauka na yamekwisha kabisa kwa aliyepo, uko huru kumuacha na kumuoa mwingine yoyote, ila kwanza usikose fadhila kwa mema yote aliyokutendea wakati wa mapenzi yenu yamechanua, uwe mtu wa shukrani, usimdhalilishe yule mliotoka naye mbali when you were nothing kwa sababu tuu sasa you are something!, ukosefu wa fadhila, ukosefu wa shukrani na kumdhalilisha mtu aliyekusaidia, hupelekea kutengeneza a bad karma, ambayo lazima itakuhusu!.Kuna Aina Tatu za Wahamaji Vyama, The Genuine, The Frustrated Gold Diggers, The Survivals wenye Njaa Wanaotaka Kushibishwa!.Hawa ni wanasiasa wa ukweli wanaongozwa na principles, na hujiunga na chama sio kufuata watu bali kufuata itikadi, ikifikia mahali chama kimebadili malengo au itikadi, watatoa ushauri wa nini cha kufanya, wasiposikilizwa, wanaweza ama kujaribu kufanya mapinduzi ya ndani kama kina Zitto, Prof.Kitila na Mwigamba, ama wanaamua kujitoa rasmi kama Dr. Slaa, na hawa genuine wakiisha hama, kamwe hutakaa uwasikie wakitukana chochote kuhusu kule walikotoka.Hawa ni wanasiasa wazuri tuu ila wameingia kwenye siasa sio kwa ajili ya kuongoza na kuwatumikia wananchi, bali wameingia kwenye siasa kusaka fursa, ikitokea wakakataliwa kuteuliwa na kukatwa, hawa huama chama kwa hasira za kukosa uteuzi, hivyo hujiunga na chama chochote kitakachowapatia uteuzi, lakini mapenzi yao bado yako kwenye vyama vyao vya asili, na hawa kamwe hutakaa uwasikie wakitukana vyama vyao. Kundi hili ni kundi la Dr. Slaa alipohama CCM kujiunga Chadema. Waliokatwa CCM wote walihamia Chadema, akiwemo Lowassa na genge lake.Hawa ni wanasiasa wanaoingia kwenye siasa ili kusaka fursa, kwao siasa ndio ajira yao, tatizo lao ni njaa, hivyo wako tayari kufanya lolote ali mradi mkono uende kinywani. Hawa wanaitumikia siasa kwa kutumia the law of the jungle ambapo ni struggle for existence, survival is for the fittest. Hivyo wanasiasa wa aina hii, lengo lao ni survival, ili kusavive, moja ya sifa zao kuu ni kujikomba komba sana, na siku wakihama, hutukana sana. Hawa ni kama mwanamke mala.. anayejiuza, hawezi kumkataa mteja yoyote alimradi amefika bei!.Wengi wa hawa wabunge na madiwani wanaojitoa Chadema na kuhamia CCM, wana siasa njaa, kinachowakimbiza Chadema sio siasa bali ni njaa tuu za uonga wa 2020, hivyo ni kama wanawake mala.. wanaojiuza miili, kuna baadhi wametongozwa au kujitongozesha kwa tamaa tuu ya dau dogo la kushawishiwa ikiwemo kuhongwa ahadi za kusimamishwa wao kuwa wagombea wa CCM katika uchaguzi wa marudio. Wanasiasa wa aina hii mimi niliwaita ni wanasiasa mala.. wa kisiasa, ni wanasiasa wa hovyo, sababu zilizowafanya wahame, mimi nimeziita ni siasa za kijinga.Kuhusu wahamaji wa aina hii, niliwahi kuyazungumza hayaJibu ni hapana, niliwahi kuutoa ushauri huu kuhusu hawa viongozi hama hama na nilishauri hiviPia niliwazungumzia wabunge wote, wenye nia za kurejea bungeni 2020, dawa pekee ni kujisalimisha CCM mapema, the sooner the better, na kwa vile wameisha hakikishiwa hongo ya ahadi ya wao kusimamishwa tena, kwao they have nothing to loose, kwa sababu watashinda tena, hata kama ni kwa expense ya Watanzania masikini wa kutupwa!.Ili kuijua hii karma ni nini, hatua ya kwanza ni lazima usiwe mvivu kuingia darasani na kujisomea, hivyo kwa wale wenye nia ya kuijua hii karma, hili hapa chini ni darasa langu kuhusu karma.Ndugu zangu wanasiasa hama hama, kama ni kuhama, hameni, ila msikose shukrani kwa wale waliowafikisha hapo hadi kuonekana mnathamani, wala msiwabeze wale waliowafikisha hapo!.Hivyo hawa wote wanaohama vyama kwa kutoa kauli za kukosa shukrani au kubeza, ni hakika karma itawahusu!.Nawatakia mafanikio mema kwenye vyama vyao vipya!.Nawatakia Furahi Dei Njema.Paskali.