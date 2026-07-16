Angalieni umbo la hiki kiwanja, maana huyu mtu analia

Amenunua hiki kiwanja kina sq merter 510 KIBAHA ila analalamika kwasababu ya umbo la kiwanja na bei aliyouziwa....yaan anaona kiwanja kimekaa umbo la pembe 3 hivyo hapafai au hapatoshi kujenga nyumba.Mfano wa hicho kiwanja kilivyo kaa ni hiki apaHicho chenye umbo la pembe 3, kimeandikwa 510Sasa naomba niulize kweli hapo ni padogo hapotoshi kujenga nyumba na kauziwa 5.2M