Angalieni umbo la hiki kiwanja, maana huyu mtu analia

Angalieni umbo la hiki kiwanja, maana huyu mtu analia

Olivia olivia

Olivia olivia

JF-Expert Member
Joined
Apr 10, 2024
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Amenunua hiki kiwanja kina sq merter 510 KIBAHA ila analalamika kwasababu ya umbo la kiwanja na bei aliyouziwa....yaan anaona kiwanja kimekaa umbo la pembe 3 hivyo hapafai au hapatoshi kujenga nyumba.

Mfano wa hicho kiwanja kilivyo kaa ni hiki apa

Hicho chenye umbo la pembe 3, kimeandikwa 510

Screenshot_20260716-114305_Facebook.jpg


Sasa naomba niulize kweli hapo ni padogo hapotoshi kujenga nyumba na kauziwa 5.2M
 
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