Ally Sykes, Peter Colmore, Albert Rothschild, na Oscar Kambona

Fermi said: Asante sana mkuu kwa kuanza kuandika hili suala haswa la Rothschild. Maana nishasoma yaandikwayo hapa JF kumhusu huyu mtu na huwa naona kuna upotoshaji mkubwa wa mambo yanayoandikwa kumhusu.Nimesoma vitabu vyake viwili,kitu ambacho sikuwa nakifahamu ni yeye kufika Tanzania na kufahamiana na mtanzania (ambaye si kiongozi wa serikali) na kuwa marafiki kiasi hicho. Nitaufutualia kwa makini huu uzi nadhani nitaokota mengi.Shukrani sana kiongozi. Click to expand...

Nafungua macho napata akili namuona Ally Sykes rafiki ndugu na baba yangu katika udogo wao.Nimeishi na Bwana Ally maisha yangu yote hadi anafariki.Akinipenda kama mwanae.Siku zote akinitambulisha kwa marafiki zake kwa kusema mimi ni mtoto wake.Ally Sykes hakuwa mtu wa kawaida.Allah alimjaalia akili katika biashara wachache wanazo.Kijana mmoja mwalimu wa chuo kikuu kaniletea ujumbe huo hapo chini baada ya kusoma hili bandiko langu:''This sounds amazing... So u have also been writing about Ally Sykes!? Bwana Ally was this powerful!? Its no secret the Rothschilds control the world banking system some say the world. I am flabbergasted. How could he have known a Rothschild in the 60's...!?? I would really want to know more...''