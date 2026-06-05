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Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya CCM Taifa, Ally Salum Hapi akiwa Shinyanga Juni 4, 2026 amesema; "Chama chenye sera nzuri, ni chama cha Mapinduzi.Wamepewa fursa ya kusema, waitumie fursa hiyo kusema. Lakini sasa saa nyingine mnashangaa, kila wakizungumza hawasemi shida za wakulima, hawazungumzii pembejeo.Shinyanga hapa ni wakulima wa pamba, huwasikii wakizungumzia pamba. Wao kila siku tuahirishe uchaguzi, wao kila siku katiba mpya.Sawa, lakini katiba mpya inatuletea ugali mezani? Lakini hiyo tume huru inaleta pembejeo kwa wakulima wa pamba?"