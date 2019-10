Alinipenda mwanzo na sasa hanipendi tena

Ni mwanamume yeye alinipenda sana .Huyu kijana alinipenda sana mpaka nikajiona nina nafasi yakuwa mke wake.Ila shidani hii hakutaka kufanya sex na mimi huwa najiuliza kwanini .Ila anasema hadi ndoa .Kwa kiu zangu nikachapiwa na shemeji mapenzi ya liwaka moto hadi mke wake anadai uko na nani umebadilika anawekwa vikao na kuulizwa humridhishi mke wetu vyema yule kaka kimya ila macho ya kiuchokozi kwangu hayaishi.BAADA YA KIKAONililala kwa huby mtarajiwa ila hiyo siku haikupendeza why namshika kwa mahaba yote fimbo haisimami nikaona kalala usingizi mzito hapendagi kelele nikamuwashia redio akaamka na mzuka nilionao wala joogoo haiwiki what the ,,, sasa nikaonelea niage kama utani kutoka tu kumbe shemeji anamadai yeye haendi kwake anaangalia mpira nami nikadai hivyo kijana akadai anaenda kulala.BAADA YA MADAKIKAShemeji kula oh babe shemeji kula oh nalaaa kumbe anatuona tunavyobadilishana styles .Mpaka kumi nanusu nikaona nikaoge nilale.Asubuhi ilipofika akaniita akaniambia nenda kwenu napia nitakuja kukuambia kitu.BAADA YA MIEZI KADHAAWee dunia sasa hadaa walimwengu dah ni mashujaaa.Shem akanifuata the next day tulichapana mpaka akasema kuwa second wife basi nikadai babe wangu bado hajaniacha ila kasanuka babe wangu hajali babe wangu hawezi kuniacha.Basi wao nikaonelea kuwa ni muulize kulikoni shemeji akadai hawezagi kuna demu alimfunga ndio maana .Ananiambiaga nijage kwako naanajua huu mchezo wote.Nikasema whatsasa nikawaza if is a fucking guy kwanini hakunisanua tu ish nilikasirika kama nini.TALKING DAYHello babe helllo nikamkiss kidogo nikamweleza yote mwanzo mwisho nikadai kuwa angenitaarifu hili jambo.Eti akanuna till now sasa ni shaurini nifanyaje ??Ili hali anataka nisex na shem nikihitaji hilo suala hata nikiolewa mambo ndio hivyo.Kuna sex toys atumie eti haifai unahitajika real thing inorder to do a thing.