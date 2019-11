Ajira za walimu: Waziri naye kaingia kwenye mkumbo wa kuwapa watu hasira isiyoumiza

sontable said: Kuhusu suala la ajira alizokuwa anazungumzia Waziri Mkuu sioni kama kuna ukweli wowote ila kajibu tu kumfariji Mbunge muuliza swali.



Yaani katika mambo ambayo serikali imefeli kwa kiwango kikubwa ni suala la ajira kwa vijana yaani hapo utafanya vyote lakini kwa huyu mtu aliyemaliza chuo tangu mwaka 2015, 2016. Huwezi ukamshawishi zaidi ya kumtia hasira na CCM ikitaka ipite bila kupingwa iajiri walimu walimu wote waliokaa kitaa kwa muda mrefu hapo wataona CCM ikipita bila kupingwa. Yaani nawashauri wauze hata ndege moja itumike kuwaajiri hawa vijana ili kuamsha furaha kwa hawa watu.



Unaweza sema ni kitu kidogo ila tambua kuwa mtu mmoja aliyekosa ajira amesababisha watu zaidi ya kumi kuichukia serikali maana mtu huyu aliyekosa ajira hatoki porini ila anatoka katika familia ya watu waliokuwa wakitegemea kuwa ndugu yetu akiajiriwa tutapata ahueni ya maisha sasa kama mtu mmoja anatoka katika familia ya watu 6 it means wahanga 50000x6. Hawa wote hawataipigia kura CCM na hilo ni kadirio la chini.



Nayo yatapita, vijana kazeni kitaa kuzuri zaidi kuliko kuajiriwa japo ajira ni njia ya kukufungulia ukurasa wa utafutaji.

Hivi Mkuu hua unaamini lolote serikali hii inachokiongea about anything?Kuanzia kwa mawe mwenyewe,yule dakta abbas,sijui wakuu wa mikoa,mawaziri,polepole,etc etc etcMkuu dont waste your time or memory of your precious brain on these niggas!