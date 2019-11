Ajira ya Promotion: Malipo ni kwa commission tu

Olympus said: Idadi yoyote ile ya magari ambayo mtu utakayemleta atakodisha then tutazidisha na Tsh.10,000/= tutakulipa pale malipo yatakapokamilika hata akikodisha magari hamsini sisi mahesabu yetu kwako ni (50 X 10,000 = 500,000/=)

Wait laki 5 si mshahara wa bank teller bank fulani hivi?



Mkuu all the best na biashara yako ila unalinganisha vitu viwili tofauti sana.., huyo teller ana guarantee ya kupata hizo 500k kila mwezi rain or shine..., sasa probability ya convising power ya kuleta wateja hamsini au mmoja akakodisha gari 50 kila mwezi.., if one has such contacts and salesmanship skills, he can even sell ice to Eskimos