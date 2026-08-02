Aisee kuna mtu yupo Velvet Sinza hapa, unayaona ninayoyaona sasa hivi? Ni full kufuru aisee

PROFOUND NOTION
Senior Member
- Nov 3, 2022
- 108
- 250
Yaani ni makebo juu ya makebo, tena hadi mtu anakatakiwa usoni kabisaa sura haionekani😁
Ngoja niwahi nyumbani aissee
Ngoja niwahi nyumbani aissee
Mkuu niangalie hapa karibu na Dj upande wa kulia kuna li mama nimelishikiliaa hapaa..Yaani ni makebo juu ya makebo, tena hadi mtu anakatakiwa usoni kabisaa sura haionekani😁
Ngoja niwahi nyumbani aissee
Tulichelewa sana kuyaona haya maana huko duniani yapo toka enzi ya marehemu 2pacYaani ni makebo juu ya makebo, tena hadi mtu anakatakiwa usoni kabisaa sura haionekani😁
Ngoja niwahi nyumbani aissee
Waache watu wajipake marvee we mzeeYaani ni makebo juu ya makebo, tena hadi mtu anakatakiwa usoni kabisaa sura haionekani😁
Ngoja niwahi nyumbani aissee