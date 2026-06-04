Wakuu salamu,Naandika hii mada nikiwa na hasira sana na huu uhuni unaofanywa na Airtel kwenye hizi router zao. Yaani huku ni kuibiana mchana kweupe na ukiwahoji hawana majibu ya kueleweka kabisa.Mimi ni mhanga na mchezo wao mchafu uko hivi:1. Uongo wa bando za 'Unlimited'Tarehe 22/05 nimenunua kifurushi chao cha "Unlimited" cha mwezi mzima kwa Sh 70,000, wao wakidai ina spidi ya 25 Mbps. Cha ajabu, kufika tarehe 02/06 (siku 11 tu mbele), mtandao umekata na hautembei kabisa, yaani umekuwa kobe. Huu ni uhuni wa hali ya juu. Huwezi kuita bando ni Unlimited halafu mnalizima baada ya siku 11! Kama lina ukomo wa GB si mseme mapema kuliko kutupiga kamba?2. Wizi wa Booster PacksKasi ilipozingua mwezi uliopita, nililazimika kununua ile booster ya Sh 30,000 ili kurudisha spidi. Kwenye mfumo wao ilionyesha wazi booster hiyo inaisha tarehe 13/06. Sasa hivi nilivyowashtua kuhusu mtandao kuwa mzito, wameipotezea ile booster kinyemela na kuanza kunipiga kalenda. Wamekata huduma niliyolipia kwa pesa yangu kabla hata ya muda kuisha!3. Hawataki kuonyesha matumizi (Data Tracking)Ukiuliza router imetumia GB ngapi hawakuonyeshi, lengo lao ni kuficha huu wizi ili usijue kikomo chao cha siri. Ukipiga simu wanajizungusha tu eti "washa na kuzima router" au "tutakupigia." Hakuna lolote, ni mbinu za kukupotezea muda tu.Kiuhalisia nimeshatumia 100,000 (70k bando + 30k booster) ndani ya wiki mbili tu halafu napata madudu. Huu sio ufaulu wa kibiashara, ni unyanyasaji wa wateja.Naleta kero hii hapa jukwaani ili watu wajue na TCRA muingilie kati huu uhuni wa Airtel. Hatuwezi kuendelea kukamuliwa hivi kijinga.Airtel rudisheni spidi ya watu na muache ujanja ujanja kwenye vifurushi vyetu!ccMamlaka ya Mawasiliano TCRA