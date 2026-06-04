KERO Airtel Router ni mradi wa kuwaibia wananchi? Kifurushi cha 70k 'Unlimited' kinaisha siku 11, Booster ya 30k inafutwa kinyemela!

KERO Airtel Router ni mradi wa kuwaibia wananchi? Kifurushi cha 70k 'Unlimited' kinaisha siku 11, Booster ya 30k inafutwa kinyemela!

Hii ni kero ambayo mwananchi ameiwasilisha JF akitaka wahusika kuchukua hatua
Arnold_webster

Arnold_webster

New Member
Joined
Jul 30, 2024
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8
Wakuu salamu,

Naandika hii mada nikiwa na hasira sana na huu uhuni unaofanywa na Airtel kwenye hizi router zao. Yaani huku ni kuibiana mchana kweupe na ukiwahoji hawana majibu ya kueleweka kabisa.
Mimi ni mhanga na mchezo wao mchafu uko hivi:

1. Uongo wa bando za 'Unlimited'

Tarehe 22/05 nimenunua kifurushi chao cha "Unlimited" cha mwezi mzima kwa Sh 70,000, wao wakidai ina spidi ya 25 Mbps. Cha ajabu, kufika tarehe 02/06 (siku 11 tu mbele), mtandao umekata na hautembei kabisa, yaani umekuwa kobe. Huu ni uhuni wa hali ya juu. Huwezi kuita bando ni Unlimited halafu mnalizima baada ya siku 11! Kama lina ukomo wa GB si mseme mapema kuliko kutupiga kamba?

2. Wizi wa Booster Packs

Kasi ilipozingua mwezi uliopita, nililazimika kununua ile booster ya Sh 30,000 ili kurudisha spidi. Kwenye mfumo wao ilionyesha wazi booster hiyo inaisha tarehe 13/06. Sasa hivi nilivyowashtua kuhusu mtandao kuwa mzito, wameipotezea ile booster kinyemela na kuanza kunipiga kalenda. Wamekata huduma niliyolipia kwa pesa yangu kabla hata ya muda kuisha!

3. Hawataki kuonyesha matumizi (Data Tracking)

Ukiuliza router imetumia GB ngapi hawakuonyeshi, lengo lao ni kuficha huu wizi ili usijue kikomo chao cha siri. Ukipiga simu wanajizungusha tu eti "washa na kuzima router" au "tutakupigia." Hakuna lolote, ni mbinu za kukupotezea muda tu.
Kiuhalisia nimeshatumia 100,000 (70k bando + 30k booster) ndani ya wiki mbili tu halafu napata madudu. Huu sio ufaulu wa kibiashara, ni unyanyasaji wa wateja.
Naleta kero hii hapa jukwaani ili watu wajue na TCRA muingilie kati huu uhuni wa Airtel. Hatuwezi kuendelea kukamuliwa hivi kijinga.

Airtel rudisheni spidi ya watu na muache ujanja ujanja kwenye vifurushi vyetu!

cc

Airtel Tanzania
Mamlaka ya Mawasiliano TCRA
 
Ingawa vifurushi vingi vinaonekana “unlimited”, kampuni nyingi duniani kote kuna kitu kinaitwa fair usage limit. Hizi ni GB utazoweza kutumia kwa speed ya juu; ukivuka, speed hupungua.

Mfano kwa airtel niliwahi kusoma humu JF hicho kifurushi cha elf 70 kikomo chao ni GB 400, kifurushi cha laki ni GB 800 cha zaidi ni GB 1,000

Nunua kifurushi kuendana na matumizi yako au watu mnaotumia pamoja
 
Arnold_webster said:
Wakuu salamu,

Naandika hii mada nikiwa na hasira sana na huu uhuni unaofanywa na Airtel kwenye hizi router zao. Yaani huku ni kuibiana mchana kweupe na ukiwahoji hawana majibu ya kueleweka kabisa.
Mimi ni mhanga na mchezo wao mchafu uko hivi:

1. Uongo wa bando za 'Unlimited'

Tarehe 22/05 nimenunua kifurushi chao cha "Unlimited" cha mwezi mzima kwa Sh 70,000, wao wakidai ina spidi ya 25 Mbps. Cha ajabu, kufika tarehe 02/06 (siku 11 tu mbele), mtandao umekata na hautembei kabisa, yaani umekuwa kobe. Huu ni uhuni wa hali ya juu. Huwezi kuita bando ni Unlimited halafu mnalizima baada ya siku 11! Kama lina ukomo wa GB si mseme mapema kuliko kutupiga kamba?

2. Wizi wa Booster Packs

Kasi ilipozingua mwezi uliopita, nililazimika kununua ile booster ya Sh 30,000 ili kurudisha spidi. Kwenye mfumo wao ilionyesha wazi booster hiyo inaisha tarehe 13/06. Sasa hivi nilivyowashtua kuhusu mtandao kuwa mzito, wameipotezea ile booster kinyemela na kuanza kunipiga kalenda. Wamekata huduma niliyolipia kwa pesa yangu kabla hata ya muda kuisha!

3. Hawataki kuonyesha matumizi (Data Tracking)

Ukiuliza router imetumia GB ngapi hawakuonyeshi, lengo lao ni kuficha huu wizi ili usijue kikomo chao cha siri. Ukipiga simu wanajizungusha tu eti "washa na kuzima router" au "tutakupigia." Hakuna lolote, ni mbinu za kukupotezea muda tu.
Kiuhalisia nimeshatumia 100,000 (70k bando + 30k booster) ndani ya wiki mbili tu halafu napata madudu. Huu sio ufaulu wa kibiashara, ni unyanyasaji wa wateja.
Naleta kero hii hapa jukwaani ili watu wajue na TCRA muingilie kati huu uhuni wa Airtel. Hatuwezi kuendelea kukamuliwa hivi kijinga.

Airtel rudisheni spidi ya watu na muache ujanja ujanja kwenye vifurushi vyetu!

cc

Airtel Tanzania
Mamlaka ya Mawasiliano TCRA
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Rout zote ni mradi wa kihuni wa mafisadi
 
Arnold_webster said:
Wakuu salamu,

Naandika hii mada nikiwa na hasira sana na huu uhuni unaofanywa na Airtel kwenye hizi router zao. Yaani huku ni kuibiana mchana kweupe na ukiwahoji hawana majibu ya kueleweka kabisa.
Mimi ni mhanga na mchezo wao mchafu uko hivi:

1. Uongo wa bando za 'Unlimited'

Tarehe 22/05 nimenunua kifurushi chao cha "Unlimited" cha mwezi mzima kwa Sh 70,000, wao wakidai ina spidi ya 25 Mbps. Cha ajabu, kufika tarehe 02/06 (siku 11 tu mbele), mtandao umekata na hautembei kabisa, yaani umekuwa kobe. Huu ni uhuni wa hali ya juu. Huwezi kuita bando ni Unlimited halafu mnalizima baada ya siku 11! Kama lina ukomo wa GB si mseme mapema kuliko kutupiga kamba?

2. Wizi wa Booster Packs

Kasi ilipozingua mwezi uliopita, nililazimika kununua ile booster ya Sh 30,000 ili kurudisha spidi. Kwenye mfumo wao ilionyesha wazi booster hiyo inaisha tarehe 13/06. Sasa hivi nilivyowashtua kuhusu mtandao kuwa mzito, wameipotezea ile booster kinyemela na kuanza kunipiga kalenda. Wamekata huduma niliyolipia kwa pesa yangu kabla hata ya muda kuisha!

3. Hawataki kuonyesha matumizi (Data Tracking)

Ukiuliza router imetumia GB ngapi hawakuonyeshi, lengo lao ni kuficha huu wizi ili usijue kikomo chao cha siri. Ukipiga simu wanajizungusha tu eti "washa na kuzima router" au "tutakupigia." Hakuna lolote, ni mbinu za kukupotezea muda tu.
Kiuhalisia nimeshatumia 100,000 (70k bando + 30k booster) ndani ya wiki mbili tu halafu napata madudu. Huu sio ufaulu wa kibiashara, ni unyanyasaji wa wateja.
Naleta kero hii hapa jukwaani ili watu wajue na TCRA muingilie kati huu uhuni wa Airtel. Hatuwezi kuendelea kukamuliwa hivi kijinga.

Airtel rudisheni spidi ya watu na muache ujanja ujanja kwenye vifurushi vyetu!

cc

Airtel Tanzania
Mamlaka ya Mawasiliano TCRA
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Mkuu ukiwa unasign mikataba au kukubali vigezo na masharti vya haya ma bundle uliza FUP (Fair Usage Policy)yao ni GB ngapi, maana hiyo imebarikiwa na TCRA kwasababu kuna watu wananunua internet kifurushi kidogo cha elfu 70 halafu wanatumia GB za kufa mtu utadhani ni chuo ...kama matumizi yako makubwa chukua fiber wao FUP yao haibani kama hawa wa simu....kiufupi hizi ni unlimited zenye limit na hili lipo kwenye consumer contract ya TCRA...
 
Makampuni ya faiba wakiweza kusambaza hadi nje ya miji itasaidia sana ila wao wanasambaza sehemu za town tu.


Ni upuuzi mtu ananunua 25MBps then baadae unamminya hadi 10MBps kwa kigezo kashadownload 400GB ni UNGESE ,dawa yenu inachemka subiri faiba itapakae sehemu kubwa muone watu watakavyochoma hizo router zetnu.
 
King Kong III said:
Makampuni ya faiba wakiweza kusambaza hadi nje ya miji itasaidia sana ila wao wanasambaza sehemu za town tu.


Ni upuuzi mtu ananunua 25MBps then baadae unamminya hadi 10MBps kwa kigezo kashadownload 400GB ni UNGESE ,dawa yenu inachemka subiri faiba itapakae sehemu kubwa muone watu watakavyochoma hizo router zetnu.
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Nazo fiber zinaweza kuweka throttling wakishakuwa na soko kubwa.

Tatizo ni kuwa na makampuni yenye watu wenye greedy
 
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