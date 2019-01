Airbus A220-300 ya Korea yafeli injini ikiwa angani

Air was the first to fly CS300 in Asia and currently operates

Injini ya ndege ya Airbus A220-300 ya Korea (Flight KE753) ilifeli injini ikiwa angani tarehe 27 Desemba 2018.Ndege hiyo iliyokuwa na abiria 64 iliondoka uwanja wa ndege wa Kimataifa wa Gimhae, Busan, Korea ya Kusini saa 13:01 LT kuelekea Nagoya, Japan.Wafanyakazi wa ndege waliripoti kufeli kwa injini wakati ndege ilipokuwa juu ya bahari ya japan karibu kilomita 193 kutoka Busan. Ndege ilikatisha safari na kurejea Gimhae Airport ambapo ilituwa salama saa 14:00.Hakuna majeruhi walioripotiwa.Sourece: Engine failed in flight on Korean Air Airbus A220... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engine failed in flight on Korean Air Airbus A220-300 on flight KE753 on 27 December 2018.The flight KE753 with 64 passengers departed Gimhae International Airport, Busan, South Korea at 13:01 LT on a regular flight to Nagoya, Japan.The flight crew reported No.1 PW1524G engine failure while the aircraft was flying at FL290, over sea of japan about 193 km from Busan. The aircraft returned and landed safely at Gimhae Airport 14:00 hours.No injuries reported.Korean10 aircraft.