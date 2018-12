Air Tanzania yakamata soko la ndani kwa asilimia 80; mawazo, maoni, fikra na msimamo wa Rais Magufuli viendelee kuheshimiwa

AUGUSTINO CHIWINGA said: NA,AUGUSTINO CHIWINGA

Alipoanza kulifufua shirika la kizalendo la usafiri wa anga (ATCL) kwa kununua ndege mpya na kubadili mfumo wa uendeshaji wa shirika hilo zilisikika kelele toka kutoka kwa mawakala wa mabeberu na Wapinga Chochote (WPC), kwamba Ndugu yetu Mheshimiwa Raisi Daktari John pombe Magufuli anachezea hela kwa kuwa shirika letu halitaweza kujiendesha kifaida na kwamba halina mpango wa kibiashara.



Mh. Magufuli akaziba masikio kwa pamba kwa sababu aligundua maneno hayo yalikua ya ni kinafiki kwa sababu hao wapinga chochote katika awamu zilizopita ndio walikuwa mstari wa mbele kusema kwamba ni aibu kwa nchi ndogo kama Tanzanioa kuzidiwa na kanchi kadogo kama Rwanda kwenye usafiri wa anga. Mh. Magufuli kupitia maelekezo ya Ilani ya CCM (2015-2020) akendelea kutununlia Watanzania ndege zetu mpaka ile kubwa kabisa ain ya Dream Liner.

Hivi ninavyoandika ninayo furaha kubaini kwamba shrika la Air Tanzaniia limefanikiwa kukamata na kuongoza kwa na wateja zaidi ya asilimia 80 katik Mikoa inakoruka hewani

Shirika letu limefanikiwa kukamata soko la ndani kutoka na bei zake kuwa ni za kizalendo, usalama wa abiria na mizigo yao na uhakika wa safari.



Hii yote inakuja kutokana na maamuzi magumu ya Rais wetu Mh Magufuli kutowasikiliza wale wapinga chochote (WPC) wanaotumika na wasioitakia mema nchi yetu. Kama angewaikiliza leo hii tusingekua na shirika letu linalotoa ajira kwa vijana na kujiendesha kwa faida kama ilivyo sasa.

Nasema mawazo, maoni, fikra na msimamo wa Rais Magufuli viendelee kuheshimiwa kwani ni msaada mkubwa kwa Taifa hili letu tajir la Tanzania. Anatupeleka katika nchi ya ahadi.





Mkuu unapotoka kidogo. ATCL wakitoa huduma bora kwa wateja wao hata 100% ya soko wataliteka. Tatizo la Mashirika ya umma ni hii syndrome ya business as usual!Kosa kubwa tunalojaribu kufanya ni kuwapa preference Mashirika ya umma. Tukidhani tunayasaidia. Hii siyo long term strategy. Tukifanya hivi haya Mashirika yanasahau kwamba yako kwenye ushindani kama mashirika/kampuni nyingine.ATCL inaweza kufeli hata kama haina ushindani wa Fastjet au precision. Na inaweza kufanikiwa vizuri tuu hata kama ina ushindani. Yote yanategemea ni jinsi gani management wamejipanga.Ila Kiukweli CEO wa ATCL sasa hivi sijui atawaambia nini waTanzania ATCL ikishindwa kutake off! maana they have everything they need to see them successful. Ila kama kawaida ya mipango yetu, ndege inawezekana ikawa kipaumbele cha JPM na akiingia mwingine anakuja na vipaumbele vyake..na mwisho wa siku wanaoumia ni sisi walipa kodi.