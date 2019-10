Chilemba wamela pamputi said: Acha upotoshaji wewe hakuna wakati nchi ilikuwa pazuri zaidi kama wakati wa kikwete kwa wote wafanya kazi na wasio wafanya kazi. Kipi ambacho kikwete hajakifanya labda? Barabara zote kajenga yeye umeme vijijini ni wakati wake . Hizo hospitali 200 za wilaya nyingi zimejengwa wakati wake kikwete hajajenga bwawa la umeme tuu. Unataka kutuaminisha nn ambacho hatukijui?



Na laiti kwamba kikwete angecheza na media hakuna raisi aliye weza kufanya mambo mengi kama mzee wa msoga amini hilo.

Tuache kuongozwa na propaganda za kinafiki wewe ulikuwa dar miaka yote kunakipi kipya kikubwa ambacho kimefanyika awamu hii hakijaanza wakati wa kikwete kuanzia wazo mkakati na kila kila hatua yamwanzo ya utekelezaji?



Tuwe wakweli labda useme yale manguzo ya treni na port teminal 2 vingine vyote kikwete. Barabara zote za hapa mjini ambazo unaziona zimekamilika aliacha wakandarasi wajenga.



Kwani unafikiri Muheshimiwa raisi wetu Magufuli alipata vipi kufahamika kirahisi na kama tingatinga. Ni kwasababu serikali ya awamu ya nne ilijikta zaidi kuwekeza kwenye miuondo mbinu, na fedha nyingi kama ulikuwa mfuatiliaji wa bajeti, utagundua zilipelekwa huko na huyu Rais wa sasa ndiye alikuwa amepewa dhamana ya kuongoza wizara ya ujenzu kitu kilicho mpelekea kusafiri nchi nzima kujenga lami kuunganisha kila mkoa na ndipo alipopata umaashuhuri mkubwa.



Sasa usitudanganye wewe hakuna jipya wote ni viongozi na wote ni wana ccm wenzetu. Najuwa utakuja na hoja ya ufisadi sio? ngoja nikugonge kabisa utoke umeridhika kabisa usigongwe tena nje.



Ufisadi mkubwa ambao ulipigiwa kelele ni ule wa escrow billion 360 na ule wa richmond billion 180 ambao kimsingi uliletwa bungeni na upinzani na ukaungwa mkono na chama chetu ccm kwa wabunge wengi kulipigia kelele na ndipo lilipo pata uhalali, kwasababu bunge lilikuwa huru na kiongozi wa bunge aliruhusu mijadala huru yenye harufu za ufisadi. Sasa tujiulize je sasa hivi bunge linajadiri mambo hizo kwa sasa au linafunika kila vyanzo vinapo funua harufu ya ufisadi.?



Ufisadi ni tuhuma ambazo kimsingi huwa zinathibitushwa na bunge kwa kuruhusu mijadala huru kama ilivyo kuwa kwa escrow na sio kwa kukimbia na hoja mezani. Vyanzo vinapo leta taarifa unatakiwa kuiweka huru kwa mjadala nasi kutaka kuonekana kwamba eti wanasema uongo kwa maneno yako wewe. Sisi tuna amini katika mijala huru na uwajibikaji, hatutaki porojo kwenye mambo makubwa. Tuache tujadiri na kama umehusika basi sheria ichukue mkondo wake sio kufunika kombe mwanaharamu apite.



Kuna katabia kanaanza kujengwa miongoni mwetu kwamba huyu Raisi wetu ni mtakkatifu hawezi kufanya mambo yasio faa, tukirogwa tukaingia kwenye mkumbo huo tumekwisha, maana hawa ni wanadamu sio malaika wanaweza wakafanya kitu tofauti siku yoyote kwasababu sio malaika.



Kama kweli yupo kiongozi katika nchi hii hajawahi kuonja harufu ya ufisadi hata kidogo basi huyo ni malaika sio hawa tunao wasikiliza mm na wewe kila siku. Kumbe acha chuki binafsi na kikwete kama unamdai ni bora ukamwambie akulipe.



Ili tuwalinganishe hawa watu wawili vizuri ni lazima tujenge mazingira sawa. Access kwenye media na bunge huru la wanachi na wabunge wawe huru kusema chochote bila kuogapa wasimamie haki kama walivyo wahi sema kwaumoja wao katika swala la escrow na mengine. Hpo ndipo tutapoweza sema kwamba kikwete au ni nani ameiweka nchi hii mahala pabaya.



Tumezuia bunge live kwasababu gani na kuficha nini ambacho watu hawapendi wana nchi wasikie? Na je nikweli tuna bana matumizi au tunawapiga kiini macho walio tuchagua? Mbona tbc1 imeonyesha matukio yote mwaka mzima kuanzia mikutano ya chama chetu ziara za mawaziri mikoani, ziara za Raisi mikoa yote, matamasha ya wakuu wa mikoa, teuzi na viapo vya wateuliwa wa ngazi mbali mbali, sherehe za kitaifa na zisizo za kitaifa, ugeni wa maraisi wa nchi mbalimbali na wawakilishi wa kimataifa, mikutano ya kikanda kama SADEKI na mengineyo, mikutano ya utoaji report za makinikia na tume mbalimbali zilizo undwa kwa shughuli maalumu na mambo mengine mengi yanayo ambatana na hayo. Vitu vyote hivi vimefanyika takribani mwaka mzima sasa tukiwa tunashuhudia mm na wewe. Sasa hivi nikweli bunge kutokuonekana live ilikuwa ni sababu tosha kwamba tunabana matumizi au kulikuwa na hoja tunataka kificha hapa,?



Mambo ni mazuri kwasababu ulikuta kuna mambo mengine yamefanywa, hata magari na ving'ora anavyo tembelea Raisi leo, samani za ofisini kwake, ikulu anayo ishi, barabara anazopita, kodi anazo kusanya kutoka kwa makampuni na majumba mengi ya biashara, viwanada vinavyo mpatia kodi, hospitali tunazo watibu wagonjwa wetu, shule na vyuo wanavyo soma watoto wetu, nguvu kazi anayo itumia katika kumsadia kwenye utendaji wake wa kazi, reli ya kati na shirika la ndege ambalo amelikuta ATCL viwanja vya ndege vya kila mkoa na yote hayo yamefanywa na watangulizi wake hata bandari ameikuta na ilikuwa inachangia mapato pia. Vyote vime jengwa na watangulizi wake nguvu kazi hii hii anayo itumia imesomeshwa na watungulizi wake kumbe ni bora kutambua hilo.



Sasa si ubinadamu kutaka kuwaaminisha wananchi kwamba hakuna watangulizi walicho kifanya na kana kwamba kuna kitu kipya ambacho hakija wahi kufanywa na watu wengine. Tanzania hii haijazaliwa leo je wengine wangaliacha kujenga shule na hospitali ni yupi angeza leo na kwa muda mfupi huu ionekane amefanya yote? Tuache unafiki walipo achia waliyo yajenga watangulizi ndio huwa yanasadia kukuza uchumi wa anayekuja baada yao.



Na mwisho si busura kuwakashfu na kuwaudhi wazee, wao huwa wanayajuwa mengi na wanajuwa namna ya kukabiliana nayo kwasababu ya uzoefu wao wa kuishi muda mrefu.



Karibuni kwa mjadala huru.





C. Wamelapamuti Click to expand...

Nchi ilikuwa nzuri kwako wakati wa Kikwete ni kwa sababu Kikwete alikuwa si rais kivile, he didn't care for the nation but his well-being na uliona utawala wake. Jamaa hakuwa mfuatiliaji mpaka watu pamoja hata na wewe mwenyewe mulimuita dhaifu because he was just that. Kikwete hakufaa kuliongoza hili taifa, he was a very useless leader na uzuri ni kwamba hata yeye mwenyewe anajijuwa ndiyo maana alikuwa hapendi kukaa Tanzania alikuwa anajitafutia vijisafari tu ili asilaumiwe.