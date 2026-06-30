7/7 nitatoka kama nilivyotoka 29 na 30 Oktoba

7/7 nitatoka kama nilivyotoka 29 na 30 Oktoba

TheForgotten Genious

TheForgotten Genious

JF-Expert Member
Joined
Jan 18, 2014
Posts
2,588
Reaction score
3,924
Kama niliweza kutoka 29 na 30 oktoba na kuandamana nakushuhudia wenzangu wakifa na wengine wakijeruhiwa vibaya na risasi maeneo ya urafiki na shekilango,hasia yangu iliongezeka mara dufu.

Mbali na kuandamana nilitumia taaluma yangu kuwahudumia watu na hata pesa yangu kuwakimbiza baadhi vituo vya afya.

Katika video hii hapa ilikuwa kituo cha afya kigogo kule mabibo,huyu jamaa alipigwa risasi mabibo sokoni bahati ili escape ilibaki kiasi tu nikaichomoa,nikatafuta boda nikampeleka Kituo cha afya kigogo,kufika pale chumba cha dressing kuna mtu, mwingine apepigwa risasi.

Madaktari wengine wapo busy huko wengine wanashangaashangaa tu,nesi anahangaika kuweka cannular ,ikabidi niingilie kati,nikaseti kila kitu nikawaachia ,mimi nikarudi zangu mtaani,Naishukuru mizimu ya kipangwa,mimi sikugugwa ila nilipishana nazo sana tu.

NITAKUWEPO.

Mimi ni

huyu anaonekana na slippers hapo.
 
TheForgotten Genious said:
Kama niliweza kutoka 29 na 30 oktoba na kuandamana nakushuhudia wenzangu wakifa na wengine wakijeruhiwa vibaya na risasi maeneo ya urafiki na shekilango,hasia yangu iliongezeka mara dufu.

Mbali na kuandamana nilitumia taaluma yangu kuwahudumia watu na hata pesa yangu kuwakimbiza baadhi vituo vya afya.

Katika video hii hapa ilikuwa kituo cha afya kigogo kule mabibo,huyu jamaa alipigwa risasi mabibo sokoni bahati ili escape ilibaki kiasi tu nikaichomoa,nikatafuta boda nikampeleka Kituo cha afya kigogo,kufika pale chumba cha dressing kuna mtu, mwingine apepigwa risasi.

Madaktari wengine wapo busy huko wengine wanashangaashangaa tu,nesi anahangaika kuweka cannular ,ikabidi niingilie kati,nikaseti kila kitu nikawaachia ,mimi nikarudi zangu mtaani,Naishukuru mizimu ya kipangwa,mimi sikugugwa ila nilipishana nazo sana tu.

NITAKUWEPO.

Mimi ni
View attachment 3619123
huyu anaonekana na slippers hapo.
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Wapi bwashee?
Haki haiombwi inadaiwa. Haki ina gharama zake
 
TheForgotten Genious said:
Kama niliweza kutoka 29 na 30 oktoba na kuandamana nakushuhudia wenzangu wakifa na wengine wakijeruhiwa vibaya na risasi maeneo ya urafiki na shekilango,hasia yangu iliongezeka mara dufu.

Mbali na kuandamana nilitumia taaluma yangu kuwahudumia watu na hata pesa yangu kuwakimbiza baadhi vituo vya afya.

Katika video hii hapa ilikuwa kituo cha afya kigogo kule mabibo,huyu jamaa alipigwa risasi mabibo sokoni bahati ili escape ilibaki kiasi tu nikaichomoa,nikatafuta boda nikampeleka Kituo cha afya kigogo,kufika pale chumba cha dressing kuna mtu, mwingine apepigwa risasi.

Madaktari wengine wapo busy huko wengine wanashangaashangaa tu,nesi anahangaika kuweka cannular ,ikabidi niingilie kati,nikaseti kila kitu nikawaachia ,mimi nikarudi zangu mtaani,Naishukuru mizimu ya kipangwa,mimi sikugugwa ila nilipishana nazo sana tu.

NITAKUWEPO.

Mimi ni
View attachment 3619123
huyu anaonekana na slippers hapo.
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Ulitoka JF tarehe 29/10 na utatoka tena kuandamana humu JF tarehe 7/7. This time around hamwezi kupata mabwege wa kuwadanganya
 
Stuxnet said:
Hata rumande hujui inavyofanana hapa unajifanya OCD wako anakujuwa. Acha mzaha, kama kufa kajifie mwenyewe usitake kushawishi wengine
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18 times behind the bars,tena kesi zinaeleweka sio kama wewe unawekwa selo kisa mke wa mtu matter core yako,mimi kesi zangu ni harakati,biashara kuzibua makofi wadwanzi kama wewe,manniner😕
 
Afcon kinanuka said:
Mimi nimeshajiandaa vya kutosha 77 lazima kinuke.Uzuri baadhi tumepata uzoefu ukraine.tutatumia mbinu tulizozitumia ukraine za FPV(first-person view drone) ili kuwadhibiti watakao kwamisha maamuzi ya umma ya kudai uhuru.
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mimi uzoefu ni wa okt,ile 29 niliteseka sio poa,pumzi halooo,muda wote ni kuvanish tu
 
Mimi sikuandama lakini nilikuwa mstari wa mbele kuwasaida walioandamana kwa kutoa huduma ya kwanza, kuwapa maji , chakula na kuwahifadhi wale walioshindwa kurudi makwao ila bado naunga mkono maandamano ndio lugha pekee ambayo walioko madarakani wataisikia.
 
TheForgotten Genious said:
Kama niliweza kutoka 29 na 30 oktoba na kuandamana nakushuhudia wenzangu wakifa na wengine wakijeruhiwa vibaya na risasi maeneo ya urafiki na shekilango,hasia yangu iliongezeka mara dufu.

Mbali na kuandamana nilitumia taaluma yangu kuwahudumia watu na hata pesa yangu kuwakimbiza baadhi vituo vya afya.

Katika video hii hapa ilikuwa kituo cha afya kigogo kule mabibo,huyu jamaa alipigwa risasi mabibo sokoni bahati ili escape ilibaki kiasi tu nikaichomoa,nikatafuta boda nikampeleka Kituo cha afya kigogo,kufika pale chumba cha dressing kuna mtu, mwingine apepigwa risasi.

Madaktari wengine wapo busy huko wengine wanashangaashangaa tu,nesi anahangaika kuweka cannular ,ikabidi niingilie kati,nikaseti kila kitu nikawaachia ,mimi nikarudi zangu mtaani,Naishukuru mizimu ya kipangwa,mimi sikugugwa ila nilipishana nazo sana tu.

NITAKUWEPO.

Mimi ni
View attachment 3619123
huyu anaonekana na slippers hapo.
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Toka tena za sa hivi ni zile za sensa mita moja pembeni inakufuata yenyewe
 
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