7/7 nitatoka kama nilivyotoka 29 na 30 Oktoba

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Kama niliweza kutoka 29 na 30 oktoba na kuandamana nakushuhudia wenzangu wakifa na wengine wakijeruhiwa vibaya na risasi maeneo ya urafiki na shekilango,hasia yangu iliongezeka mara dufu.Mbali na kuandamana nilitumia taaluma yangu kuwahudumia watu na hata pesa yangu kuwakimbiza baadhi vituo vya afya.Katika video hii hapa ilikuwa kituo cha afya kigogo kule mabibo,huyu jamaa alipigwa risasi mabibo sokoni bahati ili escape ilibaki kiasi tu nikaichomoa,nikatafuta boda nikampeleka Kituo cha afya kigogo,kufika pale chumba cha dressing kuna mtu, mwingine apepigwa risasi.Madaktari wengine wapo busy huko wengine wanashangaashangaa tu,nesi anahangaika kuweka cannular ,ikabidi niingilie kati,nikaseti kila kitu nikawaachia ,mimi nikarudi zangu mtaani,Naishukuru mizimu ya kipangwa,mimi sikugugwa ila nilipishana nazo sana tu.NITAKUWEPO.Mimi nihuyu anaonekana na slippers hapo.